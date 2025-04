Dynamo-Frust nach Heim-Pleite: Daferner fordert eine harte Trainingswoche

Dresden - In den 32 Spielen, die Dynamos Christoph Daferner (27) in dieser Saison bisher absolvierte, kam er nur viermal als Joker. Daheim gegen Cottbus und Aachen, in Essen und nun gegen Osnabrück. Getroffen hat er in dieser Funktion noch nicht. In der Startelf gelangen ihn 17 Buden und drei Assists. Da ist er wertvoller - wird auch Coach Thomas Stamm (42) seit der 0:1-Niederlage am Samstag wissen.