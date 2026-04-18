18.04.2026 13:42 Dynamo gegen Bochum live: Blitzstart für die SGD! Nach der Choreo-Panne plötzlich die Führung

Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum im Liveticker: Das Spiel läuft.

Von Aliena Rein

Dresden - Es ist wieder Heimspielzeit in Dresden! Dynamo empfängt am Samstag (13 Uhr) Tabellennachbarn VfL Bochum. Beim Duell des Elften gegen den Zehnten sollte man fünf Spieltage vor Schluss meinen, dass es für beide Teams um nicht mehr viel geht - doch zumindest für die SGD gilt das ganz und gar nicht.

Aktueller Spielstand: Dynamo Dresden - VfL Bochum 1:0 Tore: 1:0 Ceka (5. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

42. Minute: Wagner steckt zu Vermeij durch, der direkt in die Mitte querlegt. Dort sind sich Wagner und Hauptmann aber nicht ganz einig, wer den Ball nehmen soll, sodass Bochum klären kann.

40. Minute: Mit vereinten Kräften stoppt Dynamo den sich im Vorwärtsgang befindenden Onyeka.

38. Minute: Das Spiel ist kurz unterbrochen, Olsen hat sich am Kopf wehgetan. Nach einem Luftduell mit Hauptmann ist er unglücklich mit dem Kopf auf den Boden geprallt. Er wird behandelt, aber es kann weitergehen für den Bochumer Rechtsverteidiger.

36. Minute: Bobzien und Rossipal lassen sich links den Ball abluchsen, Bochum kann daraus aber zunächst kein Kapital schlagen. Als es doch nach vorn geht, kann Dynamo schnell klären, beim Konterversuch wird Bobzien von Olsen unfair gestoppt. Es gibt gellende Pfiffe, weil die Pfeife des Schiedsrichters stumm bleibt.

34. Minute: Masovic sieht die erste Gelbe der Partie, er hatte Bobzien so lange am Trikot gezogen, bis dieser fast einen kompletten Kreis um den Bochumer Innenverteidiger gelaufen war.

31. Minute: Hauptmann spielt den sehenswerten Ball quer über das Feld zu Bobzien, der seinen ersten Gegner austanzt, dann aber nicht mehr aus der Möglichkeit macht, weil er sich den Ball zu weit vorlegt.

30. Minute: Bobzien bleibt auf dem Weg in Richtung Bochumer Strafraum hängen, beim Versuch, die Kugel zurückzuerobern, foult Vermeij Strompf. Freistoß für die Gäste.

28. Minute: Onyeka bekommt einen langen Ball im Sechzehner, drischt den dann aber weit drüber.

25. Minute: Dynamo lässt den Ball jetzt lange durch die eigenen Reihen kreisen, hat aktuell die Kontrolle über das Spiel.

23. Minute: Miyoshi dribbelt sich rechts durch den Dynamo-Strafraum. Sein erster Versuch landet direkt wieder vor seinen eigenen Füßen, mit dem zweiten prüft er Mesenhöler! Der kann den Ball nur wegfausten und hat ihn erst im Nachfassen.

21. MInute: Hauptmann foult Bero in der Bochumer Hälfte, sieht das aber anders als der Schiedsrichter. Freistoß gibt es trotzdem für die Gäste.

19. Minute: Bero tritt die Ecke, parallel dazu geht Wagner im eigenen Strafraum zu Boden. Es wird aber kein Foul gepfiffen, sondern die Ecke wiederholt, die beim ersten Mal anscheinend etwas zu früh ausgeführt wurde.

18. Minute: Mesenhöler mit der Parade! Pannewig zielt von links halbhoch in Richtung langer Pfosten, Dynamos Torhüter kann zur Ecke abwehren.

16. Minute: Bochum bringt die Ecke zentral vors Tor von Mesenhöler, der die Kugel aber wegfausten kann. Im Getümmel erwischt es Pauli am Kopf, der erst einmal liegen bleibt.

15. Minute: Hauptmann verliert im Mittelfeld den Ball, Bochum arbeitet sich schnell nach vorn. Sterner kann aber zur Ecke klären.

14. Minute: Dynamo ist gut im Spiel, erarbeitet sich die nächste Chance. Amoako läuft allein auf Horn zu, kann den Keeper aus spitzem Winkel aber nur anschießen. Es gibt Ecke.

12. Minute: Vermeij mit der guten Gelegenheit! Der Dynamo-Stürmer wird von Rossipal am Fünfmeterraum bedient und bringt die Kugel per Kopf auf den Bochumer Kasten. Timo Horn ist aber da und hat die Kugel.

12. Minute: Wagner wird im Mittelfeld umgetreten, es gibt Freistoß für die SGD, den diese schnell ausführt.

10. Minute: Erster Abschluss der Gäste, aber der birgt keine Gefahr. Der Ball kommt von links zum im Zentrum lauernden Onyeka, der aber nicht richtig zum Ball steht und ans Außennetz schießt.

Jason Ceka feiert sein Tor. © Robert Michael/dpa

Dynamo Dresden führt früh gegen den VfL Bochum

5. Minute: Da ist die frühe Führung für die Hausherren! Während im Hintergrund endlich die Choreo sitzt, spielt Vermeij auf der linken Seite zu Bobzien, der in die Mitte passt. Dort tritt Hauptmann über den Ball, doch hinter ihm lauert Jason Ceka und haut den Ball mit links in die Maschen! 1:0 für Dynamo!

Teil zwei der Choreo! In der Mitte noch zu sehen: Das Banner, das erst nach langer Zeit und viel Ziehen gelöst werden konnte. © Blitzstart für die SGD! Nach der Choreo-Panne plötzlich die Führung

4. Minute: Pauli klärt einen Bochumer Vorstoß zur ersten Ecke der Partie, die bringt aber nichts ein.

2. Minute: Bei den Bochumern gab es noch eine kurzfristige Änderung in der Startaufstellung, Maximilian Wittek fällt aus, für ihn startet Leandro Morgalla.

1. Minute: Während auf dem Platz schon gespielt wird, gibt es im K-Block eine kleine Panne: Der zweite Teil der Choreo soll ausgerollt werden, doch ein Banner will sich nicht lösen. Schade, denn die Fans haben sich hier wirklich etwas Tolles ausgedacht.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und dem VfL Bochum läuft

Anpfiff: Die Dynamo-Fans haben die Mega-Choreo fertiggestellt, jetzt rollt der Ball! Bochum stößt an, Dynamo spielt erst einmal mit dem K-Block im Rücken.

Die Choreografie zum Traditionsspieltag. © privat

12.55 Uhr: Noch fünf Minuten bis zum Anpfiff! Der "Zwölfte Mann" schallt aus 30.000 Kehlen durchs Rudolf-Harbig-Stadion, die Bochumer Gästefans versuchen, mit Gegenrufen dagegen anzukommen.

12.43 Uhr: Die Choreo im K-Block wird aufgezogen

Während sich die Mannschaften auf den Rasen warmmachen, wird vor dem K-Block die heutige Choreo aufgezogen.

Die Dynamo-Fans haben eine Choreografie zum Traditionstag vorbereitet. © privat

12.05 Uhr: VfL Bochum muss auf Philipp Hofmann verzichten

Nicht nur Dynamo Dresden, auch der VfL Bochum muss einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Philipp Hofmann hat es nicht rechtzeitig geschafft, fit zu werden, und fehlt im Kader der Gäste. Dafür kommt Callum Marshall gegen die Dresdner von Beginn an, für den verletzten Noah Loosli rückt Erhan Masovic in die erste Elf.

12 Uhr: Nächster Verletzungsschock bei Dynamo Dresden

Die Aufstellungen sind da! Und bei Dynamo Dresden heißt das Aufatmen und Sorgenfalten zugleich. Sowohl Niklas Hauptmann als auch Vincent Vermeij haben es geschafft und stehen in der Startelf, Thomas Keller hingegen fehlt weiter verletzt. Völlig überraschend fehlt allerdings auch Tim Schreiber, der Keeper hat sich wohl am Freitag im Training verletzt und leidet wie Keller an muskulären Problemen. Für ihn startet Daniel Mesenhöler in seinem erst sechsten Spiel überhaupt für die SGD, Marlon Grafe feiert sein Debüt auf der Bank. Für Keller startet weiterhin Friedrich Müller, Hauptmann ersetzt Tony Menzel. Zudem stehen Robert Wagner und Kofi Amoako wieder in der Startelf, dadurch rücken Lukas Boeder an seinem 29. Geburtstag und Luca Herrmann zurück auf die Bank.

Die Aufstellungen für das heutige Spiel. © TAG24/Aliena Rein

11.38 Uhr: Jetzt ist auch die Mannschaft von Dynamo Dresden da

Jetzt ist auch der Bus von Dynamo Dresden da. Der hatte es heute eilig.

Die SGD ist am Stadion eingetroffen. © TAG24/Alina Rein

11.23 Uhr: Der VfL Bochum trifft am Rudolf-Harbig-Stadion ein

Der VfL Bochum ist bereits da. Der Bus des Teams aus dem Ruhrpott ist soeben vor dem Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vorgefahren.

Der Bus des VfL Bochum in der Anfahrt am Stadion. © TAG24/Aliena Rein

11 Uhr: Jetzt geht's los, die Stadiontore öffnen! Fans von Dynamo Dresden kündigen Choreo an

Jetzt geht's los im Rudolf-Harbig-Stadion, der Einlass ist gestartet. Heute heißt es wieder: ausverkauftes Haus. Am K-Block wird zum Traditionsspieltag zudem eine Choreo angekündigt.

Die Fans am K-Block. Am Eingang wird eine Choreo angekündigt. © TAG24/Aliena Rein

10.40 Uhr: Hier wird die Partie heute gezeigt

Wie üblich bei den meisten Spielen in der 2. Bundesliga können nur Zuschauer mit einem Abo bei Sky oder dessen Streamingdienst WOW die Partie live im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beim Pay-TV-Sender beginnt um 12.30 Uhr. Die Konferenz wird moderiert von Hartmut von Kameke, der sich in Magdeburg befindet. Das Einzelspiel von Dynamo kommentiert Marcel Meinert, in der Konferenz ist Frank Buschmann zu hören. Als Field-Reporter in Dresden fungiert Philipp Hinze. Auch Karten im Heimbereich gibt es für Kurzentschlossene nicht mehr, in unserem Liveticker halten wir Euch aber über alles Wichtige rund ums Spiel auf dem Laufenden.

Das Interview von Thomas Stamm gibt es heute nur bei Sky zu hören. © Andreas Gora/dpa

10.20 Uhr: Bochum-Coach Uwe Rösler hat keine Sorge vor dem Dresdner Hexenkessel

Bochum-Coach Uwe Rösler verlor auf der Pressekonferenz vor dem Spiel viele lobende Worte über die SGD. Sein Team sieht er aber keineswegs als Außenseiter: "Für uns ist das Wichtigste, dass wir diese Energie wieder auf den Platz bringen. Dann haben wir in Dresden eine Chance." Auch die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion bereitet dem Trainer keine Sorgen: "Die Fans dort sind besonders, aber unsere Spieler kennen die Atmosphäre hier aus dem Ruhrstadion. Daran wird es nicht scheitern. Entscheidend wird sein, mit Selbstvertrauen diese Energie zu entwickeln, auf dem Platz voll dagegenzuhalten und den Gegner vor maximale Probleme zu stellen, indem wir angreifen. Das ist die Herausforderung." Ähnlich geht Thomas Stamm an die Partie heran: "Uns erwartet eine sehr wuchtige Mannschaft, die mit und gegen den Ball klare Abläufe verfolgt. Wenn wir diese brechen können, dann kann es spannend für uns werden. Ich glaube, dass wir definitiv etwas mitnehmen können, weil wir auch das Selbstverständnis entwickelt haben, aber Bochum ist eine Mannschaft, die wir keineswegs unterschätzen werden."

Uwe Rösler vertraut auf die Energie seiner Spieler. © Ulrich Hufnagel/dpa

10 Uhr: Robert Schröder leitet heute das Spiel

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover. Von keinem Verein leitete der 40-Jährige mehr Partien als vom VfL Bochum - und die meisten davon verlor der Revierklub. Von 19 Spielen konnte der VfL nur vier für sich entscheiden, vier endeten unentschieden bei satten elf Niederlagen. Klingt für die SGD zumindest schon einmal nicht nach einem Nachteil! Dynamo absolvierte bisher 13 von Schröder gepfiffene Spiele, von denen fünf gewonnen werden konnten und sechs verloren gingen, zweimal spielte die SGD remis. Zuletzt allerdings leitete Schröder Dynamos 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel am Ende der Hinrunde dieser Saison. Assistiert wird dem Hannoveraner von Clemens Neitzel-Petersen (Hamburg) und Tobias Fritsch (Hahnheim), Vierter Offizieller ist Daniel Bartnitzki (Erfurt). Als Video-Assistent wird heute Johann Pfeifer eingesetzt.

Robert Schröder pfeift überwiegend in der Bundesliga und wurde in dieser Saison auch schon in der Conference League eingesetzt. © Harry Langer/dpa

9.40 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre

Stefan Kutschke gegen Hertha BSC, Robert Wagner und Kofi Amoako gegen den 1. FC Nürnberg: Bei Dynamo saßen in den vergangenen Partien einige Spieler ihre Gelbsperren ab. Die Konsequenz: Heute ist nur Niklas Hauptmann, bei dem noch nicht klar ist, ob er überhaupt spielen kann, gelbgefährdet. Anders sieht die Situation bei Bochum aus: Dort könnte es mit Cajetan Lenz, Philipp Hofmann, Kjell Wätjen und Farid Alfa-Ruprecht gleich vier Akteure erwischen. Hofmann, Wätjen und Alfa-Ruprecht stehen bei vier Gelben, Lenz sogar schon bei neun.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann droht als Einzigem SGD-Spieler heute die Gelbsperre. © Lutz Hentschel

9.20 Uhr: So geht die Polizei mit dem ersten Heimspiel nach den Ausschreitungen um

Auch wenn es heute wieder um das Sportliche gehen soll, sind die Ausschreitungen gegen Hertha BSC noch lange nicht vergessen, die SGD hat in dieser Woche einen langen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Für die Polizei ist das erste Heimspiel nach der Eskalation allerdings kein Grund, die Herangehensweise an die Partie gegen den VfL Bochum zu verändern. "Es gibt keine Änderung, wir planen den Einsatz wie immer", teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage mit: "Im Stadion hat Dynamo das Sagen, was Sicherheit angeht. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden." Die Partie sei nicht zu einem Hochrisikospiel hochgestuft worden, sondern nach wie vor in der mittleren Kategorie angesiedelt.

Im letzten Heimspiel musste das Spiel unterbrochen werden, die Polizei auf den Rasen stürmen. Für das Spiel gegen Bochum hat das allerdings keine Bedeutung. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Bei beiden Teams drohen wichtige Spieler auszufallen

Bei Dynamo Dresden kehren nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit Robert Wagner und Kofi Amoako zwei enorm wichtige Spieler von ihrer Gelbsperre zurück. Um andere wichtige Spieler muss Thomas Stamm hingegen bangen: Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (muskuläre Probleme) sind weiter fraglich, zu ihnen gesellt sich jetzt auch noch Vincent Vermeij mit Rückenproblemen. Wie Thomas Stamm mit dieser Situation umgeht, lest Ihr hier: "Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich". Auf drei Akteure muss er zudem sicher verzichten: Die beiden Keeper Lennart Grill und Elias Bethke fallen genauso wie Mittelfeldmann Vinko Sapina weiter aus. Doch auch beim VfL Bochum steht man nicht ohne Personalsorgen da: Topscorer Philipp Hofmann droht auszufallen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war noch nicht klar, ob der Stürmer mit ins Flugzeug gen Dresden steigen kann. Dazu fällt Noah Loosli wegen einer Operation am Finger definitiv aus.