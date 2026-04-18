18.04.2026 10:40 Dynamo gegen Bochum live: Hier wird die Partie heute gezeigt

Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum im Liveticker: Das Spiel wird nur bei Sky und dessen Streamingdienst WOW übertragen.

Von Aliena Rein

Dresden - Es ist wieder Heimspielzeit in Dresden! Dynamo empfängt am Samstag (13 Uhr) Tabellennachbarn VfL Bochum. Beim Duell des Elften gegen den Zehnten sollte man fünf Spieltage vor Schluss meinen, dass es für beide Teams um nicht mehr viel geht - doch zumindest für die SGD gilt das ganz und gar nicht.

Nur zwei Punkte Vorsprung haben die Schwarz-Gelben auf Platz 17, selbst die Rote Laterne ist nur vier Zähler entfernt. Im unfassbar engen Abstiegskampf der 2. Bundesliga darf Dynamo deshalb keinen Millimeter nachlassen. Genau wie die SGD zeigte sich der VfL allerdings am vergangenen Spieltag wieder in aufsteigender Form, präsentierte sich beim 4:1-Sieg gegen Braunschweig souverän und effizient. Ein Selbstläufer wird die Partie für Dresden also absolut nicht, auch wenn für Bochum wie schon beim Gegner der Vorwoche in Nürnberg enorm viel Pech zusammenkommen müsste, um noch einmal ganz unten mit reinzurutschen. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

10.40 Uhr: Hier wird die Partie heute gezeigt

Wie üblich bei den meisten Spielen in der 2. Bundesliga können nur Zuschauer mit einem Abo bei Sky oder dessen Streamingdienst WOW die Partie live im Fernsehen verfolgen. Die Übertragung beim Pay-TV-Sender beginnt um 12.30 Uhr. Die Konferenz wird moderiert von Hartmut von Kameke, der sich in Magdeburg befindet. Das Einzelspiel von Dynamo kommentiert Marcel Meinert, in der Konferenz ist Frank Buschmann zu hören. Als Field-Reporter in Dresden fungiert Philipp Hinze. Auch Karten im Heimbereich gibt es für Kurzentschlossene nicht mehr, in unserem Liveticker halten wir Euch aber über alles Wichtige rund ums Spiel auf dem Laufenden.

Das Interview von Thomas Stamm gibt es heute nur bei Sky zu hören. © Andreas Gora/dpa

10.20 Uhr: Bochum-Coach Uwe Rösler hat keine Sorge vor dem Dresdner Hexenkessel

Bochum-Coach Uwe Rösler verlor auf der Pressekonferenz vor dem Spiel viele lobende Worte über die SGD. Sein Team sieht er aber keineswegs als Außenseiter: "Für uns ist das Wichtigste, dass wir diese Energie wieder auf den Platz bringen. Dann haben wir in Dresden eine Chance." Auch die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion bereitet dem Trainer keine Sorgen: "Die Fans dort sind besonders, aber unsere Spieler kennen die Atmosphäre hier aus dem Ruhrstadion. Daran wird es nicht scheitern. Entscheidend wird sein, mit Selbstvertrauen diese Energie zu entwickeln, auf dem Platz voll dagegenzuhalten und den Gegner vor maximale Probleme zu stellen, indem wir angreifen. Das ist die Herausforderung." Ähnlich geht Thomas Stamm an die Partie heran: "Uns erwartet eine sehr wuchtige Mannschaft, die mit und gegen den Ball klare Abläufe verfolgt. Wenn wir diese brechen können, dann kann es spannend für uns werden. Ich glaube, dass wir definitiv etwas mitnehmen können, weil wir auch das Selbstverständnis entwickelt haben, aber Bochum ist eine Mannschaft, die wir keineswegs unterschätzen werden."

Uwe Rösler vertraut auf die Energie seiner Spieler. © Ulrich Hufnagel/dpa

10 Uhr: Robert Schröder leitet heute das Spiel

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist FIFA-Schiedsrichter Robert Schröder aus Hannover. Von keinem Verein leitete der 40-Jährige mehr Partien als vom VfL Bochum - und die meisten davon verlor der Revierklub. Von 19 Spielen konnte der VfL nur vier für sich entscheiden, vier endeten unentschieden bei satten elf Niederlagen. Klingt für die SGD zumindest schon einmal nicht nach einem Nachteil! Dynamo absolvierte bisher 13 von Schröder gepfiffene Spiele, von denen fünf gewonnen werden konnten und sechs verloren gingen, zweimal spielte die SGD remis. Zuletzt allerdings leitete Schröder Dynamos 1:2-Niederlage bei Holstein Kiel am Ende der Hinrunde dieser Saison. Assistiert wird dem Hannoveraner von Clemens Neitzel-Petersen (Hamburg) und Tobias Fritsch (Hahnheim), Vierter Offizieller ist Daniel Bartnitzki (Erfurt). Als Video-Assistent wird heute Johann Pfeifer eingesetzt.

Robert Schröder pfeift überwiegend in der Bundesliga und wurde in dieser Saison auch schon in der Conference League eingesetzt. © Harry Langer/dpa

9.40 Uhr: Nur Niklas Hauptmann droht die Gelbsperre

Stefan Kutschke gegen Hertha BSC, Robert Wagner und Kofi Amoako gegen den 1. FC Nürnberg: Bei Dynamo saßen in den vergangenen Partien einige Spieler ihre Gelbsperren ab. Die Konsequenz: Heute ist nur Niklas Hauptmann, bei dem noch nicht klar ist, ob er überhaupt spielen kann, gelbgefährdet. Anders sieht die Situation bei Bochum aus: Dort könnte es mit Cajetan Lenz, Philipp Hofmann, Kjell Wätjen und Farid Alfa-Ruprecht gleich vier Akteure erwischen. Hofmann, Wätjen und Alfa-Ruprecht stehen bei vier Gelben, Lenz sogar schon bei neun.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann droht als Einzigem SGD-Spieler heute die Gelbsperre. © Lutz Hentschel

9.20 Uhr: So geht die Polizei mit dem ersten Heimspiel nach den Ausschreitungen um

Auch wenn es heute wieder um das Sportliche gehen soll, sind die Ausschreitungen gegen Hertha BSC noch lange nicht vergessen, die SGD hat in dieser Woche einen langen Maßnahmenkatalog vorgestellt. Für die Polizei ist das erste Heimspiel nach der Eskalation allerdings kein Grund, die Herangehensweise an die Partie gegen den VfL Bochum zu verändern. "Es gibt keine Änderung, wir planen den Einsatz wie immer", teilte die Dresdner Polizei auf TAG24-Nachfrage mit: "Im Stadion hat Dynamo das Sagen, was Sicherheit angeht. Wir sind da, wenn wir gebraucht werden." Die Partie sei nicht zu einem Hochrisikospiel hochgestuft worden, sondern nach wie vor in der mittleren Kategorie angesiedelt.

Im letzten Heimspiel musste das Spiel unterbrochen werden, die Polizei auf den Rasen stürmen. Für das Spiel gegen Bochum hat das allerdings keine Bedeutung. © Lutz Hentschel

9 Uhr: Bei beiden Teams drohen wichtige Spieler auszufallen

Bei Dynamo Dresden kehren nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit Robert Wagner und Kofi Amoako zwei enorm wichtige Spieler von ihrer Gelbsperre zurück. Um andere wichtige Spieler muss Thomas Stamm hingegen bangen: Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (muskuläre Probleme) sind weiter fraglich, zu ihnen gesellt sich jetzt auch noch Vincent Vermeij mit Rückenproblemen. Wie Thomas Stamm mit dieser Situation umgeht, lest Ihr hier: "Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich". Auf drei Akteure muss er zudem sicher verzichten: Die beiden Keeper Lennart Grill und Elias Bethke fallen genauso wie Mittelfeldmann Vinko Sapina weiter aus. Doch auch beim VfL Bochum steht man nicht ohne Personalsorgen da: Topscorer Philipp Hofmann droht auszufallen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war noch nicht klar, ob der Stürmer mit ins Flugzeug gen Dresden steigen kann. Dazu fällt Noah Loosli wegen einer Operation am Finger definitiv aus.

8.40 Uhr: Heute kann Dynamo eine Premiere in dieser Saison feiern

Im Hinspiel feierte die SGD gegen den VfL Bochum einen eher überraschenden 2:1-Erfolg, es war einer von nur drei Siegen, die Dynamo in der Hinrunde gelang. Am 21. November trafen Alexander Rossipal und Vincent Vermeij für die Gäste, Cajetan Lenz gelang nur noch der Anschlusstreffer. Durch den Sieg in der Hinrunde kann den Schwarz-Gelben heute eine Premiere gelingen: Noch gegen kein Team konnte die SGD in dieser Saison zweimal gewinnen und somit sechs Punkte einfahren. Eine Extraportion Motivation für die Hausherren heute?

In Bochum gelang der SGD einer von nur drei Hinrunden-Erfolgen. © David Inderlied/dpa

8.20 Uhr: VfL Bochum ist mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden wohl durch

Für den VfL hingegen ist die Rechnung einfach: Ein Sieg in Dresden vertreibt wohl endgültig die letzten Abstiegssorgen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge sechs Punkte, zudem spielen zahlreiche Kellerkinder noch gegeneinander und nehmen sich so gegenseitig die Punkte weg. Allerdings hatte der Bundesliga-Absteiger nach einer Negativserie erst vor einer Woche gegen Braunschweig wieder in die Spur gefunden, hatte zuvor seit Anfang Februar nur einen Sieg einfahren können und sich so beinahe selbst noch einmal in die gefährliche Zone gebracht - wohl auch eine Chance für die Dynamos, die mit dem Selbstbewusstsein der viertbesten Rückrunde antreten.

Auch dank eines überragenden Philipp Hofmann (r.) gelang Bochum gegen Braunschweig der Befreiungsschlag. © Ulrich Hufnagel/dpa

8 Uhr: Dynamo Dresden kann riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Dynamo Dresden liegt auf Platz vier der Rückrundentabelle - trotzdem beträgt der Abstand zu Rang 16 und 17 nur zwei Zähler. Was wäre nur möglich gewesen ohne die Hypothek der bitteren Hinrunde? Doch alles hätte, wäre, wenn nützt nichts, die SGD steckt trotz starker Bilanz seit Jahresbeginn und Tabellenplatz 11 nach wie vor mitten im Abstiegskampf. Ein Dreier gegen Bochum könnte aber für das erste Aufatmen seit langer Zeit sorgen: Mit dann 35 Punkten würde man zumindest entweder den 1. FC Magdeburg (30) oder Fortuna Düsseldorf (31) distanzieren, die sich im Parallelspiel duellieren und nah an Bochum (36) heranrutschen, das sich als einer von gerade einmal drei Klubs im vermeintlich sicheren Mittelfeld der 2. Bundesliga befindet. Auch das dann zum ersten Mal in dieser Saison positive Torverhältnis würde im Abstiegskampf beinahe wie ein Extrapunkt wirken.

Ein Dreier heute gegen Bochum würde Dynamo zwar noch nicht aus dem Abstiegskampf befreien, aber einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. © Daniel Karmann/dpa

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.