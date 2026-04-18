18.04.2026 09:00 Dynamo gegen Bochum live: Premiere! Das kann der SGD heute zum ersten Mal gelingen

Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum im Liveticker: Zum ersten Mal in dieser Saison kann die SGD zwei Siege gegen einen Gegner holen.

Von Aliena Rein

Dresden - Es ist wieder Heimspielzeit in Dresden! Dynamo empfängt am Samstag (13 Uhr) Tabellennachbarn VfL Bochum. Beim Duell des Elften gegen den Zehnten sollte man fünf Spieltage vor Schluss meinen, dass es für beide Teams um nicht mehr viel geht - doch zumindest für die SGD gilt das ganz und gar nicht.

Nur zwei Punkte Vorsprung haben die Schwarz-Gelben auf Platz 17, selbst die Rote Laterne ist nur vier Zähler entfernt. Im unfassbar engen Abstiegskampf der 2. Bundesliga darf Dynamo deshalb keinen Millimeter nachlassen. Genau wie die SGD zeigte sich der VfL allerdings am vergangenen Spieltag wieder in aufsteigender Form, präsentierte sich beim 4:1-Sieg gegen Braunschweig souverän und effizient. Ein Selbstläufer wird die Partie für Dresden also absolut nicht, auch wenn für Bochum wie schon beim Gegner der Vorwoche in Nürnberg enorm viel Pech zusammenkommen müsste, um noch einmal ganz unten mit reinzurutschen. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

9 Uhr: Bei beiden Teams drohen wichtige Spieler auszufallen

Bei Dynamo Dresden kehren nach dem wichtigen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg mit Robert Wagner und Kofi Amoako zwei enorm wichtige Spieler von ihrer Gelbsperre zurück. Um andere wichtige Spieler muss Thomas Stamm hingegen bangen: Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (muskuläre Probleme) sind weiter fraglich, zu ihnen gesellt sich jetzt auch noch Vincent Vermeij mit Rückenproblemen. Wie Thomas Stamm mit dieser Situation umgeht, lest Ihr hier: "Verletzten-Update bei Dynamo: Zwei wieder zurück, drei noch fraglich". Auf drei Akteure muss er zudem sicher verzichten: Die beiden Keeper Lennart Grill und Elias Bethke fallen genauso wie Mittelfeldmann Vinko Sapina weiter aus. Doch auch beim VfL Bochum steht man nicht ohne Personalsorgen da: Topscorer Philipp Hofmann droht auszufallen, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel war noch nicht klar, ob der Stürmer mit ins Flugzeug gen Dresden steigen kann. Dazu fällt Noah Loosli wegen einer Operation am Finger definitiv aus.

8.40 Uhr: Heute kann Dynamo eine Premiere in dieser Saison feiern

Im Hinspiel feierte die SGD gegen den VfL Bochum einen eher überraschenden 2:1-Erfolg, es war einer von nur drei Siegen, die Dynamo in der Hinrunde gelang. Am 21. November trafen Alexander Rossipal und Vincent Vermeij für die Gäste, Cajetan Lenz gelang nur noch der Anschlusstreffer. Durch den Sieg in der Hinrunde kann den Schwarz-Gelben heute eine Premiere gelingen: Noch gegen kein Team konnte die SGD in dieser Saison zweimal gewinnen und somit sechs Punkte einfahren. Eine Extraportion Motivation für die Hausherren heute?

In Bochum gelang der SGD einer von nur drei Hinrunden-Erfolgen. © David Inderlied/dpa

8.20 Uhr: VfL Bochum ist mit einem Sieg gegen Dynamo Dresden wohl durch

Für den VfL hingegen ist die Rechnung einfach: Ein Sieg in Dresden vertreibt wohl endgültig die letzten Abstiegssorgen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge sechs Punkte, zudem spielen zahlreiche Kellerkinder noch gegeneinander und nehmen sich so gegenseitig die Punkte weg. Allerdings hatte der Bundesliga-Absteiger nach einer Negativserie erst vor einer Woche gegen Braunschweig wieder in die Spur gefunden, hatte zuvor seit Anfang Februar nur einen Sieg einfahren können und sich so beinahe selbst noch einmal in die gefährliche Zone gebracht - wohl auch eine Chance für die Dynamos, die mit dem Selbstbewusstsein der viertbesten Rückrunde antreten.

Auch dank eines überragenden Philipp Hofmann (r.) gelang Bochum gegen Braunschweig der Befreiungsschlag. © Ulrich Hufnagel/dpa

8 Uhr: Dynamo Dresden kann riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen

Dynamo Dresden liegt auf Platz vier der Rückrundentabelle - trotzdem beträgt der Abstand zu Rang 16 und 17 nur zwei Zähler. Was wäre nur möglich gewesen ohne die Hypothek der bitteren Hinrunde? Doch alles hätte, wäre, wenn nützt nichts, die SGD steckt trotz starker Bilanz seit Jahresbeginn und Tabellenplatz 11 nach wie vor mitten im Abstiegskampf. Ein Dreier gegen Bochum könnte aber für das erste Aufatmen seit langer Zeit sorgen: Mit dann 35 Punkten würde man zumindest entweder den 1. FC Magdeburg (30) oder Fortuna Düsseldorf (31) distanzieren, die sich im Parallelspiel duellieren und nah an Bochum (36) heranrutschen, das sich als einer von gerade einmal drei Klubs im vermeintlich sicheren Mittelfeld der 2. Bundesliga befindet. Auch das dann zum ersten Mal in dieser Saison positive Torverhältnis würde im Abstiegskampf beinahe wie ein Extrapunkt wirken.

Ein Dreier heute gegen Bochum würde Dynamo zwar noch nicht aus dem Abstiegskampf befreien, aber einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt bedeuten. © Daniel Karmann/dpa

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den VfL Bochum! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.