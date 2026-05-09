09.05.2026 08:20 Dynamo gegen Braunschweig live: Ein Punkt reicht! Heute kann die SGD den Klassenerhalt klarmachen

Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig im Liveticker: Gegen den heutigen Gegner reicht der SGD ein einziger Punkt, um in der 2. Bundesliga zu bleiben.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Braunschweig - Nach einer langen Saison voller Zittern und Bangen kann sich Dynamo Dresden heute (13 Uhr) vorzeitig den Klassenerhalt sichern! Im Duell beim direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig reicht der SGD tatsächlich ein einziger Punkt, um auch nächste Saison in der 2. Bundesliga zu spielen.

Doch die Dresdner sind gewarnt: Im Hinspiel gegen die Löwen zeigte das Team von Thomas Stamm die wohl schwächste Saisonleistung, unterlag im heimischen Rudolf-Harbig-Stadion mit 2:3 und rutschte anschließend erstmals auf Platz 18 ab. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

8.20 Uhr: Die Ausgangslage bei Eintracht Braunschweig

Schwieriger sieht die Ausgangslage für Eintracht Braunschweig aus: Zwar stehen die Löwen aktuell als 15. über dem Strich, allerdings nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth. Da diese aber noch gegeneinander spielen, mindestens ein Team also noch Punkte sammeln wird, kann Braunschweig nicht allein auf Patzer der Konkurrenz hoffen und muss selbst Punkte sammeln. Da am letzten Spieltag Zweitliga-Meister Schalke 04 wartet, wird das letzte Heimspiel der Saison gegen die SGD wohl die beste Gelegenheit dazu sein. Alleine deshalb wird die Mannschaft heute hochmotiviert sein, Trainer Lars Kornetka fand in der Trainingswoche offenbar bereits die passenden Worte, um sein Team anzustacheln.

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Trainer Lars Kornetka weiß, um wie viel es heute bei Eintracht Braunschweig geht. © Marc Schüler/dpa

8 Uhr: Dynamo Dresden kann heute den Klassenerhalt klarmachen

Zum Ende der Hinrunde hätte das wohl kaum jemand für möglich gehalten: Zwei Spieltage vor Schluss reicht Dynamo Dresden ein einziger Punkt gegen den heutigen Gegner, um sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern. Denn Braunschweig liegt mit 34 Punkte aktuell vier Zähler hinter der SGD, könnte im Falle eines Unentschieden oder einer Niederlage heute also am letzten Spieltag nicht mehr vorbeiziehen. Da Fortuna Düsseldorf und Greuther Fürth (beide 34 Punkte) zum Saisonfinale gegeneinander spielen, könnte höchstens eines von beiden Teams Dynamo überholen, Preußen Münster als Tabellenletzter (29 Punkte) kann Schwarz-Gelb ohnehin nicht mehr gefährden. Nur bei einer Pleite bei der Eintracht muss die SGD weiter zittern und darauf hoffen, dass die Konkurrenz im Tabellenkeller ebenfalls nicht punktet - verlieren nämlich sowohl Düsseldorf als auch Fürth am Sonntag, reicht auch das den Dresdnern, um in der kommenden Saison 2. Bundesliga zu spielen.

Heute kann die SGD den vorzeitigen Klassenerhalt feiern. © Lutz Hentschel

7.45 Uhr: Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Eintracht Braunschweig! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.