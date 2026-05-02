02.05.2026 08:40 Dynamo gegen Lautern live: Verkehrs-Chaos zum Heimspiel? So ist die Lage heute in Dresden

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker: So ist die aktuelle Verkehrslage in der Stadt.

Von Ivan Simovic

Dresden - Auf in den Saisonendspurt! Zum 32. Zweitliga-Spieltag empfängt Dynamo Dresden heute den 1. FC Kaiserslautern.

Das aktuell auf Platz zwölf liegende Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) steht dabei vor der nächsten richtungsweisenden Aufgabe. Eine Niederlage im Traditionsduell würde den Abstand zur Gefahrenzone nämlich weiter zusammenschmelzen lassen, die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller somit zusätzlich verschärfen. Mit einem Erfolg gegen den im Niemandsland der Tabelle stehenden FCK könnte man hingegen den Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang von gerade mal zwei Punkten vergrößern und etwas beruhigter in die letzten Begegnungen gehen. TAG24 berichtet im Liveticker - hält Euch selbstverständlich vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

8.40 Uhr: Allgemeinverfügung zum Dynamo-Spiel gegen den 1. FCK

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Fans: Das heutige Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und Lautern ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. Dementsprechend hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen bestimmter Gegenstände im Umfeld des schwarz-gelben Wohnzimmers untersagt. Laut der schon unter der Woche veröffentlichten Mitteilung zählen hierzu insbesondere Dinge, "die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen, die Feststellung der Identität zu verhindern oder Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren." Wie genau die Sicherheitsvorkehrungen aussehen und worauf sich Stadionbesucher einstellen müssen, erfahrt Ihr hier: "Verbotszone und Hochrisiko-Alarm: Das gilt beim Dynamo-Heimspiel für Fans"

Für das Dynamo-Heimspiel an diesem Samstag wurde die Polizeipräsenz verstärkt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

8.25 Uhr: Entspannte Verkehrslage in Dresden

Zum Tag der Arbeit am Freitag haben Demonstrationen sowie Kundgebungen dem Straßenverkehr der Stadt zu schaffen gemacht. Heute ist davon glücklicherweise aber nichts zu sehen. Lediglich Fans, die von außerhalb anreisen, sollten das Geschehen auf der A4 im Blick behalten. Denn aus Richtung Chemnitz kommend kann es wegen Baumaßnahmen zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden-West nämlich etwas enger werden. Daher lieber etwas Puffer einplanen und ein bisschen früher losfahren, um das Spiel (Anpfiff 13 Uhr) auch wirklich nicht zu verpassen. Gute Fahrt!

Im Gegensatz zu dem Bild geht es heute in Dresden glücklicherweise ruhig zu. © Robert Michael/dpa

8.10 Uhr: Dynamo kann großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Noch drei Spiele bleiben Dynamo, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Notfalls könnte es auch über die Relegation am 22. und 26. Mai gehen. So weit wollen es die Dresdner allerdings nicht kommen lassen. Vielmehr ist das Ziel, den Ligaverbleib schon vorher klarzumachen. Dafür bräuchte es am heutigen Samstag im Heimspiel gegen die Roten Teufel allerdings Zählbares. Ein Blick auf das Zweitliga-Tableau verdeutlicht dabei, wie wichtig im besten Fall drei Zähler wären. Die SGD rangiert zwar auf Rang zwölf, liegt lediglich zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Ein Sieg würde helfen, den Abstand nach unten zu halten. Bei einer Niederlage dürfte es im Tabellenkeller noch einmal enger als ohnehin schon werden.

Die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) empfangen heute den 1. FC Kaiserslautern. © Lutz Hentschel

2. Mai, 8 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.