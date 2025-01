Dynamo im Pech: Das waren die Fehler des Schiri-Gespanns, mit Folgen für Daferner

Dynamos Trainer Thomas Stamm (41, r.) diskutierte nach dem Abpfiff mit dem Schiedsrichter-Gespann. © Lutz Hentschel

Die Niederlage an ihnen festzumachen, wäre falsch, denn sie machten auf beiden Seiten grobe Fehler und sorgten bei Christoph Daferner für Verwirrung - mit ungutem Ausgang.

Den ersten Patzer erlaubte sich Nouhoum mit seinem Gespann in der 9. Minute. Da war Said El Mala nach Zuspiel von Robin Velasco seinem Gegenspieler Jan-Hendrik Marx zum ersten Mal erwischt. Er lief in den Strafraum und tunnelte Tim Schreiber.

Assistent Christoph Kauner reckte die Fahne in die Höhe. Das war falsch, David Kubatta hob in der Mitte das Abseits auf. Es hätte also schon deutlich früher 0:1 stehen müssen.

Im Anschluss an das 1:2 von Jakob Lemmer (40.) sah Christoph Daferner eine fragwürdige Gelbe Karte, offenbar weil er den Ball schnell aus dem Netz holen wollte. Eine Quatsch-Karte! Aber die wievielte war es?

Der Kicker schreibt von vier, transfermarkt.de von fünf. Diese Zahl passt (leider). Auf der DFB-Homepage ist seine Sperre bereits eingetragen. "Daffi" fehlt somit in Cottbus gesperrt.