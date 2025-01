Erste Heimpleite für Dynamo! Doch niemand will negative Gedanken aufkommen lassen

Dresden - Das hatten sich alle im Dynamoland ganz anders vorgestellt. Mit einem Sieg wollte die SGD ins Jahr 2025 starten, die Tabellenführung behaupten. Stattdessen gab es gegen Köln beim 2:3 die erste Heimniederlage der Saison . Was macht das mit den Spielern und Trainern?

Thomas Stamm (41) musste zum ersten Mal in seiner Amtszeit bei Dynamo Dresden eine Niederlage im Rudolf-Harbig-Stadion hinnehmen. © Lutz Hentschel

"Seit ich hier Trainer bin, haben wir zum ersten Mal im eigenen Stadion verloren. Ich denke nicht an einen Negativlauf. Wenn das andere tun, dann sehr gern. Ich tue es nicht, die Mannschaft auch nicht", sagte Trainer Thomas Stamm (41) nach dem Spiel gegen Köln und vor den beiden nun anstehenden Derbys in Cottbus und gegen Aue.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel. Deshalb haben wir ein Derby vor der Brust. Wir spielen jetzt gegen Cottbus und nicht gleichzeitig noch gegen den Schacht", so der etwas gefrustete Coach.

Jetzt heißt es, auf alle Fälle kühlen Kopf bewahren. Die Partie in Cottbus heißt jetzt Erster gegen Zweiter und nicht umgedreht. Das wird happig.

"Ja, definitiv", so Lukas Boeder (27). "Aber wir wissen aus der Hinrunde: Happige Spiele können wir. Wir müssen jetzt nicht zusätzlich unruhig werden. Wir gehen ganz normal in die Partie rein und wollen eine gute Leistung auf den Platz bringen. Das werden wir auch machen", will Boeder keine negativen Gedanken aufkommen lassen.