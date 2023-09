Dynamo-Joker "Pana" meldet sich zurück: "Da ist eine große Last von mir gefallen"

"Da ist eine große Last von mir gefallen und ich habe mich einfach riesig gefreut", erklärte Vlachodimos den Moment, als er in der 62. Minute realisierte, dass er die SGD gerade mit 1:0 in Führung geschossen hatte.

Der Außenbahnspieler hatte alles andere als einen glücklichen Start in die Saison. So gut es auch bei Dynamo lief, Vlachodimos durfte nur wenig Anteil daran haben.

Der erste Schritt ist getan, geht es für Panagiotis Vlachodimos (31, r.) jetzt wieder bergauf? © Lutz Hentschel

"Nein, war einfach unglücklich. Den muss ich machen. Ich verliere kurz davor etwas das Gleichgewicht, aber ich muss ihn einfach machen. Es ist einfach blöd und schlecht gemacht."

Da aber Manuel Schäffler (34) noch auf 2:0 erhöhte und Ingolstadt kurz davor seine einzige Chance ungenutzt ließ, konnte Vlachodimos "damit leben". Immerhin hat er genug Selbstvertrauen für die nächsten Wochen getankt. Zu seinem Leidwesen steht aber nun erst einmal die Länderspielpause an.

"Wenn's läuft, willst du natürlich gern weiterspielen. Ich hätte auch heute noch gern länger auf dem Feld gestanden. Aber die nächsten Spiele kommen, es gibt noch einige. Und da freue ich mich drauf."

Coach Markus Anfang (49) weiß jetzt zumindest, dass er künftig häufiger auf 'Pana' setzen kann. Er stellt klar: "Es geht immer darum, was in dem Moment der Mannschaft guttut. Es liegt auch immer an den jeweiligen Spielsituationen, wann die Spieler reinkommen", so der Fußballlehrer.

"Gegen Ingolstadt brauchte es durch die Überzahl gelungene Eins-gegen-Eins-Situationen, du musstest Lösungen finden. Grundsätzlich hat das nichts damit zu tun, was der Spieler für eine Qualität hat."