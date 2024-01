Dynamo-Kante Bünning besticht, aber bleibt kritisch: "Muss etwas ruhiger werden"

Was beim gebürtigen Hamburger bestens passt, sind die Leistungen auf dem Rasen. Das haben auch die Tage in Belek gezeigt. Bünning ist derzeit aus der Innenverteidigung nicht wegzudenken.

Ließ sich auch von den Magdeburgern Amara Conde (27, l.) und Alexander Nollenberger (26, r.) nicht stoppen: Lars Bünning (25). © Lutz Hentschel

Das 3:0 im letzten Test gegen seinen Ex-Verein Kaiserslautern hakte er mit einem Lächeln ab: "Das tat gut." Viel wichtiger als die kleine Rache ist für ihn das, was er mit seinen Jungs auf dem Platz zeigt.

"Wir haben wie gegen Magdeburg sehr gut gestanden. Jetzt wieder. Ich weiß gar nicht, ob wir was zugelassen haben. Wenn, dann mal ein zweiter Ball. Defensiv sind es aber nicht nur die Verteidiger, wir standen als Mannschaft sehr kompakt", hob er die Abwehrleistung aller hervor.

Dass es in der Vorbereitung bis jetzt so gut läuft, das Camp mit den beiden Testspielen mehr als erfolgreich war, überrascht den Hünen nicht einmal: "Wir haben schon einen ganz klaren Plan haben, mit Ball Fußball zu spielen. Das habe ich so in dieser Form noch nicht erlebt. Es macht einfach Spaß, weil jeder seine Abläufe kennt, weil die Mannschaft die Abläufe sind. Ich glaube schon, dass es für jeden Gegner schwer ist, eine Antwort darauf zu finden."

Die soll am Sonntag in der Generalprobe auch Pardubice nicht finden und erst recht nicht Sandhausen am 20. Januar.