Dynamo-Verteidiger Bünning kommt in Fahrt: "Mir wurde nicht zu viel versprochen"

Dresden - Wo spielt Lars Bünning (25) am morgigen Samstag im Dresdner Heimspiel gegen Münster? "Auf jeden Fall im Rudolf-Harbig-Stadion", antwortet er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Witzbold! Und auf welcher Position? "Das kann ich nicht beantworten. Das werden wir sehen." Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Tobias Kraulich (24) ist zumindest ein Platz in der Innenverteidigung frei.

In der Vorwoche in Ulm begann Lars Bünning (25) auf der linken Seite in der Viererkette, rutschte nach der Verletzung von Tobias Kraulich (24, nicht im Bild) auf die Innenverteidiger-Position. © IMAGO/Hafner

In Ulm begann Bünning auf der linken Seite der Viererkette, rutschte nach dem Aus für "Kraule" auf dessen Position.

Gerade in der zweiten Hälfte legte er an der Seite von Jakob Lewald (24) einen starken Auftritt hin. Ulm kam nicht mehr groß vor das Dynamo-Tor, Bünning und Co. räumten alles ab.

Links übernahm für ihn - und das überzeugend - Jonathan Meier (23). Auch Kyu-Hyun Park (22) ist wieder zurück, kann links spielen. Wenn man eins und eins zusammenrechnet, bleibt die Position des Innenverteidigers.

Einen Grund zu Wechseln gibt es eigentlich nicht. "Dann ist es so", schmunzelt er.

"Ich habe da keine Präferenz, ich spiele beide Positionen gern, bin immer froh, wenn ich auf dem Platz stehe. Alles andere entscheidet der Trainer", so der gebürtige Hamburger.