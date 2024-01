Dynamo-Keeper Broll forsch: "Jetzt habe ich meine Chance und werde sie nutzen!"

Belek (Türkei) - Steht er beim Auftakt am 20. Januar daheim gegen den SV Sandhausen tatsächlich im Tor, dann ist es das 100. Punktspiel für Kevin Broll (28) im Trikot der SG Dynamo . "Ich weiß, habe ich gehört", schmunzelt der 28-Jährige.

Kevin Broll (l.) haut den Ball beim Auftakttraining nach vorne - bei einer ähnlichen Aktion verletzte sich Stefan Drljaca beim Spiel in Bielefeld. © Eric Münch

Dass es so kommt, daran zweifelt im Grunde keiner - wenn er gesund bleibt. Im Camp in Belek (Türkei) will er dafür sorgen, dass keiner über einen anderen Plan nachdenken muss.

Vor einem Jahr aus Zabrze zurückgeholt, sollte er eigentlich schon da Stefan Drljaca (24) beerben. Doch plötzlich zeigte dieser tadellose Leistungen ohne Wackler. "Brollo" musste sich hinten anstellen und tat dies ohne zu murren.

"Du bist als Torwart verflucht, bis du deine Chance bekommst. Man wünscht sich nie eine Verletzung. So ist die Hierarchie als Torhüter, einer spielt, einer sitzt auf der Bank und wartet. Wir haben versucht, uns immer bis zum Limit zu pushen, dass keiner denkt, er kann einen Gang herunterfahren", sagt Broll.

Dass sich "Drille" so schwer am Oberschenkel verletzt hat, tut ihm leid - und das sagt er nicht nur, um positiv zu klingen.

"Man trainiert, man spielt immer an seiner Grenze. Bei einem Torwart ist es bitter, wenn man bei einem normalen Flugball so eine Verletzung bekommt. Das ist mies, ist scheiße. Das passiert, das muss man akzeptieren. Ich hoffe, er kommt schnell zurück", so Broll.