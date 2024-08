Dynamo-Motto zum Pokalhit: "Alle in Gelb" zum großen Geld!

Dresden - Für die Teilnahme an der 1. Runde des DFB-Pokals erhält jeder Verein 209.453 Euro, für das Erreichen der nächsten Runde gibt es noch einmal 418.906 Euro. Pro Runde verdoppelt sich die Summe jeweils.

Das Motto der Fans lautet wie 2016 im Pokal gegen Leipzig: "Alle in Gelb!" Die Atmosphäre wird erneut prickelnd werden. © imago/Robert Michael

Wer überwintert und im Viertelfinale mitspielt, bekommt dafür knapp 1,7 Millionen Euro. Schon die nächste Runde lohnt sich also. Vor allem, wenn man mit der Personalplanung noch nicht fertig ist - siehe Dynamo Dresden.

Im Falle des Weiterkommens: Würde das die Personalplanungen bis zum Ende der Transferperiode vereinfachen?

"Das Geld hat keinen Einfluss. Wir wissen, was wir machen wollen. Das muss passen. Geld ist nicht der erste Faktor, machen wir noch etwas oder machen wir es nicht. Dafür brauchen wir Überzeugung", erklärte Dynamo-Trainer Thomas Stamm am gestrigen Freitag während der Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen Zweitligist Düsseldorf.

"Perspektivisch wäre es für den Verein mit Blick auf den Winter oder den nächsten Sommer wichtig, um auch Geld zurücklegen zu können und nicht alles auszugeben. So habe ich den Verein in den vergangenen Wochen wahrgenommen, dass er da Weitblick besitzt", so Stamm.