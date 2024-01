Dynamo nimmt Rückrunde in Angriff: "Weiter als in der Hinrunde!"

Dresden - Die Winterpause ist vorbei, ab dem morgigen Samstag geht es für Dynamo Dresden in Sachen Aufstieg wieder heiß her. Und das gleich mit einem doppelt harten Brocken! Denn erst muss sich das Team von Markus Anfang (49) gegen den SV Sandhausen erwehren, dann der englischen Woche.

Markus Anfang (49) konnte im Trainingslager neue Reize setzen. Grund für Bauchschmerzen hat er nicht. © Lutz Hentschel

Dynamos Coach wird also "jeden Spieler brauchen", so der 49-Jährige. "Wir müssen sowieso gucken, dass alle Spieler mit in diese englische Woche reingehen. Weil wir wohl auch rotieren müssen. Danach werden wir sehen, wo wir stehen!"



Die Vorbereitung verlief ohne größere Bauchschmerzen.

Zwei Siege und ein Remis gegen gute Gegner in den drei Testspielen haben gezeigt: "Grundsätzlich haben wir durch diese kurze Pause nicht so viel verloren."

Stefan Kutschke (35) geht aber noch einen Schritt weiter: "Ich glaube, die Mannschaft hat noch mal einen Sprung nach vorne gemacht, gerade was die Ruhe am Ball betrifft. Da sind wir sehr klar in den Abläufen und lassen uns nicht aus der Ruhe bringen. Vor 30.000 Fans werden wir dann sehen, wie weit wir sind."

Der Kapitän sieht die Mannschaft deutlich weiter, als sie noch vor einem oder zwei Monaten war.