Ohne jede Torgefahr: Dynamo kassiert in Sandhausen kalte Dusche!

Sandhausen - Auf die große Party folgt der Kater! Nach dem glanzvollen Sieg gegen Arminia Bielefeld zum Auftakt in der 3. Liga musste Dynamo Dresden am Freitagabend beim anderen Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen eine enttäuschende 0:1 (0:1)-Niederlage hinnehmen.

Angekündigt hatte sich das Tor nicht, wirklich überraschend war es aber auch nicht. Denn das Team von Markus Anfang hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, gefährlich wurde es aber in den beiden Halbzeiten nicht.

Abu-Bekir El-Zein hatte da den SVS in Führung geschossen, weil Dennis Borkowski sich am linken Strafraum-Eck zu einfach ausspielen ließ und Kyu-Hyun Park scheinbar wenig Interesse hatte, den Schützen zu hindern.

Trotzdem war das schon ordentlich heiß im Stadion am Hardtwald - weniger das Spiel, als durch die hohen Temperaturen. Am besten hilft da eine kalte Dusche, auf die aus der 18. Minute hätte Dynamo aber gut und gerne verzichten können.

Ex-Dynamo Tim Knipping (M.) behielt im Duell mit den alten Kollegen die Oberhand. © Dennis Hetzschold

Die Hausherren standen mit Dynamos Ex-Kapitän Tim Knipping kompakt und tief in der eigenen Hälfte, den Gästen fiel dagegen nichts ein.

Robin Meißner probierte es daher oft aus der Distanz, blieb aber grundsätzlich an einem der vielen Sandhäuser Beine hängen.

Dynamos Sportchef forderte daher auch: "Wir müssen in der zweiten Halbzeit mehr Tempo am Ball bringen. Wenn du den Ball langsam laufen lässt, wirst du den Gegner nicht vor Probleme stellen!"



Gehört haben ihn die Spieler in der Kabine aber wohl nicht. Anfang wird zwar ähnliche Worte gefunden haben, aber da erinnerte auch in den zweiten 45 Minuten nichts an die Galavorstellung vom ersten Spieltag.

Eine einzige Standardsituation hätte Abhilfe schaffen können. Doch das klappte ja schon in der Vorbereitung nicht.

Tom Zimmerschied (68.) verpasste nach einem Eckball das 1:1, verzog mit ordentlich Verkehr vor sich über das leere Tor.