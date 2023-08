Dynamo-Noten gegen Bielefeld: Er war der beste Mann auf dem Platz!

Dresden - Knapp 30.000 feierten, sofern sie ein schwarz-gelbes Herz trugen. Dynamo Dresden hat seinen Auftakt in die neue Saison in der 3. Liga erfolgreich gestaltet.

Niklas Hauptmann (r.) war der beste Mann auf dem Platz bei der Partie seiner Dynamos gegen Bielefeld. © Matthias Rietschel/dpa

Das 3:1 gegen Zweitliga-Absteiger Bielefeld war sicher, stand nie in Zweifel. Die Mannschaft präsentierte sich gut, kann aber sicher noch mehr - vor allem was die Chancenverwertung angeht. Die TAG24-Noten.

Stefan Drljaca: Hat seinen Status als Nummer 1 gerechtfertigt. Sicher, souverän, ruhig. Stark gegen den Kopfball vom eigenen Mann, Jakob Lewald (23.), aufmerksam gegen Merveille Biankadi (30.) - Note: 2.

Claudio Kammerknecht: Er sah die erste Gelbe Karte der Saison wegen unnötigen Ballwegschlagens. Ansonsten eine gute Partie von ihm, ließ wenig zu, war immer am Mann und gewann seine Zweikämpfe - Note: 3.

Kevin Ehlers: In der Rückrunde der Vorsaison nur einmal in der Startelf, schaffte er jetzt gleich. Am Mann stark, in der Spieleröffnung noch mit Mängeln. Legte den Anschluss für Bielefeld unglücklich auf - Note: 3.

Jakob Lewald: Ihn stoppte auch ein Cut am Auge nach einem Zusammenstoß mit Fabian Klos nicht. Machte sein Zeug souverän, stand sicher - Note: 2.