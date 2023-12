Dynamo-Noten gegen Verl: Erneut besser, aber wieder ohne Tor!

Verl - Drei Spiele hintereinander mit drei Niederlagen, dreimal 0:1. Auch beim SC Verl kam Dynamo Dresden am heutigen Sonntag nicht wieder auf die richtige Spur. Erneut war das Team von Markus Anfang das bessere Team, erneut konnten sie sich nicht dafür belohnen. Doch im Gegensatz zur Niederlage gegen Regensburg vor einer Woche gab’s in Ostwestfalen auch keinen derartigen Chancenwucher – die TAG24-Noten.

Lars Bünning (bis 68.): Hatte so einige Probleme bei der Ballannahme. Mehrfach rutschte ihm das Spielgerät über den Schlappen ins Seitenaus. War nicht sein Spiel. Note: 4

Jakob Lewald: Einer von den Spielern, die den Ausgleich auf den Fuß hatten. Verzog aber in der 84. Minute aus der Distanz. Hinten mit einem ordentlichen Job. Note: 3

Claudio Kammerknecht: Konnte sich dieses Mal nicht so oft mit nach vorne einschalten, denn er hatte hinten genug Arbeit. Einige Ballverluste und -eroberungen. Note: 3

Stefan Drljaca: Nahezu beschäftigungslos und beim Gegentor ohne Chance einzugreifen. Immerhin nicht wieder so ein Leichtfuß wie in der Vorwoche. Note: 3

Stefan Kutschke (oben) hatte das 1:1 auf dem Kopf. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Paul Will: Im ersten Durchgang kaum zu sehen, im zweiten versuchte er dann das Spiel anzukurbeln. Spielte einige gute Bälle in die Schnittstellen, wo nur Zentimeter fehlten. Note: 3

Luca Herrmann (82.): Bekam in der 22. Minute ordentlich einen mit, als er am Kopf getroffen wurde – auffälligste Szene des Mittelfeld-Manns. Note: 4

Niklas Hauptmann: Seine Ideen und seine Tempo-Dribblings kommen aktuell nicht so zum Tragen. Tat sich gegen aggressive Verler schwer. Note: 4

Jakob Lemmer (bis 82.): Seine Freistöße sorgten immer mal wieder für Gefahr, seine Eckbälle weniger. Über die Außen kam er nur selten in seine Eins-gegen-Eins-Situationen. Note: 3

Stefan Kutschke: In der 7. Minute noch geblockt, in der 30. mit der wohl größten Chance. Arbeitete viel nach hinten und verpasste um Millimeter den Kopfball zum Ausgleich (89.). Note: 3

Tom Zimmerschied (bis 68.): In der Vorwoche ließ er noch viele gute Chancen liegen, dieses Mal wurde er nur einmal (54.) in letzter Sekunde geblockt. Nicht so auffällig. Note: 4

Robin Meißner (ab 68.): -

Jonathan Meier (ab 68.): -

Manuel Schäffler (ab 82.): -

Lucas Cueto (ab 82.): -