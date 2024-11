Dynamo-Noten in Sandhausen: Drei SGD-Profis verdienen sich die Eins!

Dresden - Die glorreichen acht Minuten von Sandhausen! Zwischen der 53. und 61. Minute machte Dynamo Dresden aus einem 1:2 zur Pause ein 4:2, gewann auch in dieser Höhe verdient. Die SGD spielte die besten 45 Minuten der Saison. So will jeder die Truppe sehen: Willig, bissig, aggressiv, zielstrebig und abgezockt vorm Tor. Die TAG24-Noten.