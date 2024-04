Dynamo-Pechvogel Bünning trotzt Misere: "Scheißegal, wir glauben an uns"

Dresden - Lars Bünning (26) war am Samstag beim 0:1 in Münster am wenigsten ein Vorwurf zu machen. Hinten stand er sicher, war bissig in den Zweikämpfen und vorn hatte er bei seinem Lattenkopfball einfach nur Pech.

Sein Kopfball ans Gebälk war der 16. Alu-Treffer in dieser Saison - nur Münster hat einen mehr. Das ist halt auch so eine verflixte Statistik, die gegen die SGD spricht.

Lars Bünning (26, l.) hatte bei seinem Kopfball viel Pech, weil die Fingerspitzen von Münsters Keeper Max Schulze Niehues (35) und die Latte einen Treffer verhinderten. © imago/osnapix

Durch die Niederlage ist Dynamo Dresden auf Rang vier abgerutscht, der Rückstand nach oben ist allerdings minimal.

Würde Regensburg am Samstag in Münster verlieren und die SGD siegt am Sonntag gegen Saarbrücken, hätte der Vierte den derzeit Ersten wieder überholt.

Daher ist Aufgeben für Bünning keine Option: "Wir machen weiter, glauben weiter an uns. Was die anderen machen oder in uns sehen, ob sie uns abschreiben. Scheißegal, wir glauben an uns."

"Wir bleiben eine Einheit, bleiben eine Truppe, werden nicht auseinanderfallen und werden das Ding ziehen."