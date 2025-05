Dynamo-Startelf in Mannheim? Das Vertrauen in Kubatta ist da

Dresden - Lars Bünning (27) sagte gleich nach dem Abpfiff in Bielefeld lachend in Richtung Medien: "Wenn ihr nach Mannheim noch einen Platz freihabt, ich fahre mit." Er sah bei der Arminia seine zehnte Gelbe, muss nun zuschauen. Mit einem Brummschädel ging er dort zudem vom Feld, für ihn kam David Kubatta (21). Er ist am Samstag die erste Alternative in Dynamos Innenverteidigung.