Perfekter Tag für Daferner: Dynamo-Stürmer macht den Unterschied!

Osnabrück - Ruhig, abgeklärt und vorn drin mit Christoph Daferner (26) einen Mann, der beim 3:0 beim VfL Osnabrück den Unterschied machte. Mit zwei Toren und einer Vorlage hat die Partie vor 15.741 Zuschauern an der Bremer Brücke auf die schwarz-gelbe Seite gezogen.

Christoph Daferner (26, v.) avancierte in Osnabrück zum schwarz-gelben Matchwinner. © Picture Point / Gabor Krieg

Zuletzt hatte Dynamo Dresden in Verl beim 3:0 das erste Tor geschossen, das zweite kurz vor der Pause noch dazu. Von daher ähnelten sich die beiden Partien vom Spielfilm her.

Dennoch war Osnabrück anders, dominanter, abgezockter. Die SGD bearbeitete den VfL 40 Minuten lang und schlug dann vor dem Pausentee doppelt zu. Beide Male hatte "Daffi" seine Füße im Spiel.

Perfekter Tag? "Das kann man so sagen", lachte Daferner nach dem Spiel. "Es war wichtig, dass ich das 1:0 mache, dass wir den Fuß in die Tür bekommen."

Einen Flankenball von Jonas Sterner (22) nahm er gekonnt aus 15 Metern runter und schlenzte ihn mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck - ein Sahnetreffer und eine Befreiung auch für ihn. Denn genau in Verl traf er letztmals.

Das zweite Tor in der Nachspielzeit leitete er mit einem Pass auf Jakob Lemmer (24) ein. Doch der Treffer war genau das, was Dynamo an diesem Tag ausmachte.