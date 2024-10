Dynamo-Trainer schützt Tim Schreiber: "Hat das maximale Vertrauen!"

"Wenn man ihn im Training sieht oder auch in dem Spiel. Es gibt ein, zwei Bälle, die einfach überragend gespielt sind. Er hat richtig gute Szenen in der Partie. Genau die Dinge muss man dann aufzeigen, um ihn aufzubauen. Er muss das wegstecken. Das gehört im Fußball dazu, Unzufriedenheit, die aufkommt, richtig einzuordnen. Da geht es um maximales Vertrauen und das haben wir", stellte der Coach klar.

Nach der Partie gegen Aachen war vor allem bei den Fans einiger Unmut über die Spielweise des Keepers vorhanden. © Lutz Hentschel

Er fordert aber auch, und das nicht nur von Schreiber, gerade im letzten Drittel sauberer zu sein, kontrollierter zu spielen, eine gute Mischung aus Spielen und Schlagen zu finden.

Zudem hofft er auf mehr Konstanz, "dann geht es in eine gute Richtung, davon bin ich überzeugt". So wie Stamm sagt, holt sich seine Nummer eins in der Woche im Training immer wieder ein gutes Gefühl in der inhaltlichen Arbeit.

"Es ist nun mal so, wenn ein Torhüter einen Fehlpass spielt, kann das gravierender sein. Gelingt dem Zehner ein Steckpass nicht, dann hat das nicht die Auswirkung. Wir sind aber von der Art und Weise überzeugt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man diese Entwicklungsschritte machen kann. Entwicklung findet aber nur statt, wenn du Fehler machen kannst. Aus den Entscheidungen, die er mal nicht richtig getroffen hat, wird er lernen. Dann bin ich überzeugt, dass wir sagen: 'Hey, gut, dass wir daran festgehalten haben'", so der Trainer.

Das zeugt von enormem Vertrauen, jetzt muss es Schreiber aber auch zurückgeben. Am besten schon am Freitag in Dortmund.