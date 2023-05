Dynamo trifft auf Wiesbaden: "Vorfreude, Anspannung, Vollgas!" ist das Motto des Tages

Dresden - "Es wird noch viel passieren in den vier Spieltagen", weiß Dynamo-Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann (26). Das kann es schon am heutigen Samstag, wenn der Tabellenvierte Dresden daheim auf den Dritten Wiesbaden trifft. Mit einem Sieg wäre Dynamo vorbei an den Hessen. "Uns ist bewusst, was die Partie für eine Bedeutung hat", brennt der 26-Jährige auf das Spiel im eigenen Wohnzimmer.