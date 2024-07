Dynamo verliert in Chemnitz und bleibt einiges schuldig

Chemnitz - Oje Dynamo Dresden ! Zwei Wochen vor dem Saisonstart blieb das Team von Thomas Stamm noch so einiges schuldig und verlor das zweite seiner bisher sechs Testspiele beim Chemnitzer FC mit 0:1 (0:0).

Und die Himmelblauen? Ein Luftloch von Luis Fischer (41.) in aussichtsreicher Position steht stellvertretend für die offensiven Bemühungen.

Ein Abseitstor von Stefan Kutschke (12.) und jeweils ein Freistoß in die Mauer von Philip Heise (18.) und Oliver Batista Meier (21.) waren noch das Gefährlichste in den ersten 45 Minuten.

So leicht wollte es der CFC der SGD dann nicht machen. Besonders schwer machten es die Gäste aber auch nicht.

Der CFC überrumpelte die Gäste zunächst mit überraschend schnellem Spiel in die Spitze, für das frühe Führungstor fehlte aber dann doch ein kleines Stück und es entwickelte sich schnell das vorhersehbare Spiel.

Da konnte sich Daniel Mesenhöler strecken, wie er wollte, den Einschlag zum 0:1 konnte er nicht verhindern. © Picture Point / Gabor Krieg

Mit vier Wechseln ging es nach der Pause weiter. Einer der Neuen: Christoph Daferner, der die Dynamos gleich zweimal hätte in Führung bringen können. In der 46. Minute hinderte ihn CFC-Keeper Daniel Adamczyk am Tor, acht Minuten später war nur noch der Pfosten im Weg.

Ein weiterer Neuer war Daniel Mesenhöler, der plötzlich richtig Arbeit bekam. Das 0:1 von Manuel Reutter (58.) konnte er nicht verhindern, das mögliche 0:2 durch Luis Fischer (65.) aber schon.

Batista Meier hatte den Torschützen im Rücken nicht auf dem Zettel. Der offensive Mittelfeldspieler war direkt nach dem Tor aber noch der Einzige aus der Startelf, der auf dem Platz blieb.

Mit komplett neuem Team Dresden aber nur noch mit kleineren Chancen, doch noch den Ausgleich zu markieren. Jakob Zickler (76.) und Paul Lehmann (78.) wurden jeweils zur Ecke geblockt, Daferners Freistoß aus 19 Metern geriet zu unplatziert ins Torwart-Eck.

Da ist noch richtig viel Luft nach oben!