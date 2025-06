Dynamos Brendel plant schon den nächsten Aufstieg

Christian Knoll (36, Koordinator Sport, l.) und Thomas Brendel (49, Geschäftsführer Sport, r.) müssen sich nun um zwei Teams kümmern. © Lutz Hentschel

"Das Ziel muss schon sein, um unsere Jungs weiterzubringen, sich auf dem nächsten Level zu messen. Dass die Mannschaft auch eine oder zwei Ligen höher spielt", erklärte der 49-Jährige Anfang März bei einem Mitgliederstammtisch.

Gemeint ist natürlich die neugeschaffene "U21", die nächste Saison in der Sachsenliga an den Start gehen wird.

Brendel: "Wir müssen uns so aufstellen: Zügig erfolgreich sein, mit der Mannschaft in die nächste Liga kommen, sodass wir in einer Liga ankommen, wo es für die Spieler dann auch wichtig ist, sich mit anderen zu messen. Deswegen wollen wir schnell aus der Sachsenliga raus."

Dafür braucht es natürlich einen schlagkräftigen Kader. Der SGD-Sportchef hatte im März bereits vorgestellt, wie der aussehen könnte: Neben sechs Spielern im "U19"-Alter könnten elf "U20/21"-Spieler dazugehören, sowie bis zu vier Kaderspieler der 1. Mannschaft, "die am Wochenende nicht zum Einsatz gekommen sind".