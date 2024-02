Dynamo-Keeper Broll fordert mehr Biss: "Laufen nicht nur Vollblinde rum"

Dresden - An ihm ist Dynamo Dresdens Negativ-Lauf im Jahr 2024 definitiv nicht festzumachen. Umso ärgerlicher ist für Kevin Broll (28) die aktuelle Situation. Vor allem die Derby-Niederlage im Schacht machte dem Keeper zu schaffen.

Gegentore nerven Dynamos Keeper Kevin Broll (28) noch immer. Zuletzt gab's zu viele. © Lutz Hentschel

"Fußball ist Körperkontakt. Wenn du die ersten ein oder zwei Duelle verlierst und am Boden liegst, dann ist das schon mal ein Zeichen", erklärt "Brollo" zurückblickend auf das 1:2 in Aue.



Sechsmal stand der 28-Jährige in der 3. Liga seit seiner Rückkehr im Tor. Nur zwei Spiele wurden gewonnen, nur einmal gab's kein Gegentor - in seiner alten Heimat in Mannheim.

Achtmal musste Broll den Ball bereits aus seinem Kasten fischen. Schuld war er daran aber nie.

"Natürlich ist das ärgerlich. Was vom Gegner aufs Tor kommt, ist direkt drin. Wir haben manchmal 15 Ecken ohne Tor. Das nervt und nagt an einem und man fragt sich selbst, was hier abgeht", gibt der Schlussmann zu.

Vorwürfe gibt's aber keine:

"Die Jungs vor mir haben aber meinen vollen Rückhalt. Ich haue niemanden in die Pfanne, keiner macht irgendwas mit Absicht. In der 3. Liga laufen nicht nur Vollblinde rum, da können noch ein paar flanken und schießen. Wir müssen einfach auch mal unsere Tore machen."