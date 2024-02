Leidenschaft fehlt! So verspielt Dynamo den Aufstieg

Aue - Stefan Kutschke (35) schimpfte in der Mixed-Zone des Erzgebirgsstadions. Nach zwei TV-Interviews wollte Dynamo Dresdens Kapitän nicht auch noch die Fragen der schreibenden Zunft beantworten. Zu tief saß der Frust nach der 1:2-Derbypleite im Schacht.

Nach der Derby-Niederlage war SGD-Kapitän Stefan Kutschke (35) ziemlich gefrustet. © DPA/Robert Michael

Die Reaktion nach seiner Auswechslung in der 67. Minute, als er wütend gegen die Auswechselbank schlug, und seine Worte in die TV-Kameras beweisen aber auch so, dass der 35-Jährige mit dem schwarz-gelben Auftritt nicht zufrieden sein konnte.

"Du darfst in einem Derby nicht so tun, als wäre es ein Testspiel", erklärte Kutschke beispielsweise beim MDR ziemlich deutlich und brachte es auf den Punkt: "Ein bisschen mehr Galligkeit hätte ich mir schon gewünscht."



Der sächsische Rivale Erzgebirge Aue versprühte über die kompletten 95 Minuten (inklusive Nachspielzeit) den Funken mehr Willen und Derby-Leidenschaft.

"Wir hatten nicht so ein Zweikampfverhalten wie Aue, waren nicht so giftig", erklärte Kutschke dann auch bei Magenta Sport. Es fehlte die notwendige Einstellung: "Klar hatten wir gesagt, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren, aber eben auch ein heißes Herz. Das war nicht ganz so."

Chancenlos war das Team von Markus Anfang (49) trotzdem nicht. Schon in den ersten 45 Minuten hätten Kutschke (39.) und Paul Will (24, 45.) jeweils per Kopfball ausgleichen können.