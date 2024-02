Dynamos Chancenseuche zieht sich durch die ganze Saison

Gemeint war die 42. Minute, als Dennis Borkowski (22) sich quasi auf einem Bierdeckel gegen vier Essener durchtanzte und dann am Schlussmann scheiterte. Auch in der 19., 29. und 49. Minute machte sich Golz unbeliebt beim 22-Jährigen.

Der Kopfball von Paul Will (24, v.) landete klar auf der Linie. © Lutz Hentschel

In der Nachspielzeit köpfte Paul Will (90.+2) an die Unterkante der Latte, der Ball sprang klar auf die Linie. Arslan schoss dagegen in der 57. Minute nur einen Essener auf der Linie an.



"Entweder habe ich den Ball falsch eingeschätzt oder er ist durch den trockenen Rasen etwas stecken geblieben. Ich musste ihn dadurch halbwegs im Fallen schießen. Wenn ich ihn richtig einschätze, ist er auch drin. Ich muss ihn aber reinmachen", so der Rückkehrer.

Er muss "das erst mal sacken lassen, wie das Spiel war. Denn gefühlt musst du hier mit drei Toren Unterschied gewinnen. Ich hatte auch die ein oder andere Gelegenheit, wo ich ihn reinmachen muss."

Hat der 25-Tore-Mann aus der Vorsaison aber nicht. Das Toreschießen bleibt trotz seiner Rückkehr Dynamos größte Baustelle in dieser Saison. Trotzdem sind 47 Tore der zweitbeste Wert in der 3. Liga.

Wie viele es wohl sein könnten, würde das Team von Markus Anfang (49) nicht regelmäßig so einen Chancenwucher betreiben ...