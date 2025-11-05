Drei Sekunden fehlen! HC Elbflorenz scheidet trotz grandioser Leistung im Pokal aus

Dresden - Drei Sekunden vor der nächsten Sensation! Der Zweitligist HC Elbflorenz zeigte im Achtelfinale des DHB-Pokals eine grandiose Leistung gegen den Bundesliga-Neunten MT Melsungen.

Nationalspieler Timo Kastening (r.) hatte seine Mannen vor dem HC Elbflorenz gewarnt. So richtig zugehört hatten sie wohl nicht. © Lutz Hentschel

Er führte bis kurz vor Schluss 25:24, kassierte aber noch den Ausgleich. Die Tiger verloren vor 2704 Zuschauern (ausverkauft) mit 30:32 (14:12/25:25) nach Verlängerung. Eine sehenswerte Niederlage, Respekt!

"Das Schlimmste, was wir machen können, ist, den Gegner zu leichtzunehmen", sagte Melsungens Nationalspieler Timo Kastening vor dem Spiel. So richtig zugehört hatten seine Kollegen nicht.

Auch die Runde zuvor hatte wohl kein Hesse auf dem Schirm, als der HCE die Hamburger aus dem Wettbewerb warf. Denn: In Durchgang eins spielte ausnahmslos Dresden.

Die Tiger drehten in ihrem Käfig auf. Die Jungs um den bärenstarken Marino Mallwitz im Tor leisteten nicht nur Widerstand, sie spielten munter drauflos, zeigten eine kaum für möglich gehaltene Leistung, führten 9:5 (20.) und zur Pause 14:12.

Allein Julius Dierberg traf in Durchgang eins fünfmal, am Ende waren es neun Tore. Was für ein Spiel! Das war eine Schau, obwohl Dresden körperlich unterlegen war, Melsungen hatte Schränke aufgeboten.