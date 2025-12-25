Skiurlaub in heimischen Alpen für Dynamo-Coach Stamm: "Kopf lüften, Batterien aufladen"

Dresden - Mit einem Rucksack ging es für Dynamo-Trainer Thomas Stamm in die Feiertage. Dort waren Sorgen, Nöte und die Rote Laterne verpackt. Ganz in die Ecke wird ihn der 42-Jährige nicht stellen können, aber auch er will erst einmal abschalten, Kraft tanken. Was passt für einen Schweizer dafür besser als die heimischen Alpen?

Warm einpacken heißt es für Thomas Stamm (42) beim Skifahren. © Lutz Hentschel

"Ich werde die Familie besuchen, dort einige Tage verbringen. Dann komme ich nicht drumherum, in die Berge zu gehen. Ich hoffe, ein paar Skitage zu haben. Das ist dann wie immer eine Mischung aus Kopf lüften und Batterien aufladen. Aber ich werde auch ein paar Dinge vorbereiten für die Tage ab Januar", so Stamm.

Er wird sicher keine Angst haben müssen, dass es ihm einst ergeht wie Julian Nagelsmann (38), der im Skiurlaub als Trainer entlassen wurde, damals bei den Bayern.

Dynamo steht zwar schlecht da, aber dass Stamm am 2. Januar zum Trainingsauftakt nicht mehr in Dresden sein wird, gilt als ausgeschlossen. Also kann Stamm jetzt auch ein bisschen genießen.

Die Geschenke für die Familie hatte er bis vor der Kiel-Partie noch nicht alle beisammen.

"90 Prozent habe ich abgedeckt. Wenn man wichtelt in der Familie, da muss ich nicht jedem was kaufen, sondern nur ein großes Geschenk. Das hören die regionalen Geschäfte nicht so gerne, da kann man auch mal was online bestellen. Vom Timing her bin ich ganz gut dabei", grinst er.