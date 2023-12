Dynamos Dilemma vorm Kasten: "Wir müssen Tore schießen!"

Stefan Kutschke (35) brachte seinen Kopfball zwar an Verls Keeper Luca Unbehaun (22) vorbei, aber dennoch nicht im Tor unter. © picture point/Sven Sonntag

In drei Ligaspielen hieß es dreimal hintereinander 0:1. Mit der Ausnahme der Niederlage in Saarbrücken ließen die Schwarz-Gelben bei den Pleiten gegen Regensburg und in Verl so einige gute Chancen liegen.



"Wir wissen, wo wir ansetzen können. Wir müssen Tore schießen! Das Thema ist nicht neu, die ersten zehn bis zwölf Spiele hat es aber schon mal dazu gereicht, dass wir von unseren zehn Chancen zwei gemacht haben. Jetzt haben wir acht und machen keine. Daran müssen wir arbeiten", umreißt Vizekapitän Paul Will (24) Dynamos großes Problem.



Das ist nicht neu, begleitet die Sportgemeinschaft in der Ära Markus Anfang immer mal wieder. 26 Mal hat es in den bisher 17 Ligapartien im gegnerischen Kasten geklingelt - sprich 1,5 Tore machen die Dynamos pro Spiel. Die fünf Tore in Köln mal ausgenommen, wären es nur 1,3.

"Wir haben insgesamt viel zu wenig Tore gemacht bis jetzt. Gleichzeitig haben wir aber dafür, dass wir grundsätzlich fast nichts zulassen, viel zu viele Tore bekommen. Das ist auch ein Fakt", muss auch Anfang zugeben.