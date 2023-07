Dynamos Generalprobe ohne Fans und Medien: Das ist der Grund

Dresden - Bis kurz vor Schluss wurde darum ein großes Geheimnis gemacht, obwohl es nur noch hinter vorgehaltener Hand eins war. Dynamo Dresdens Generalprobe findet am Samstag gegen den Halleschen FC statt. Nur sehen darf sie niemand.

Dynamo-Coach Markus Anfang (49) will sich nicht in die Karten schauen lassen. © Lutz Hentschel

Die Partie gegen den Drittliga-Konkurrenten wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt, weder Fans noch Medien sind dabei zugelassen.

Auch deswegen wurden Spielort und Anstoßzeit in der Vereinsmeldung am Freitag nicht genannt. Höchstwahrscheinlich findet das Spiel aber in Dynamos Trainingsakademie statt.



Nach den Problemen im Ticketverkauf diese Woche und bei der Autogrammstunde während der Saisoneröffnung am Sonntag ist das der nächste kleine Nackenschlag für alle Fans, deren Nähe man doch immer wieder so gern sucht.

"Nach der tollen Unterstützung unserer Fans bei den Testspielen im Trainingslager, dem Highlight in Prag mit 5000 Dynamo-Fans und dem Hilfespiel in Zwickau, erwies sich die Suche nach einem Testspielgegner für das kommende Wochenende als nicht ganz einfach", wird Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52) in der Vereinsmitteilung zitiert.

"In Vorbereitung auf den baldigen Ligastart war uns wichtig, die Wettkampfbedingungen bestmöglich simulieren zu können, die in der 3. Liga auf uns warten werden. Daher sind wir sehr froh, mit dem Halleschen FC einen Ligakonkurrenten gefunden zu haben."