Dynamos Sportchef Brendel sieht (noch) keine Krise!

Radebeul - Ein Sportgeschäftsführer und ein Spielerberater, der Dynamo aus eigener Erfahrung als Profi bestens kennt, gemeinsam in einer Talkrunde. Thomas Brendel (48) und Frank Lieberam (61) gaben beim Live-Podcast Schwarz-Gelb in der Radebeuler Lößnitztalschenke Einblicke in die Transferaktivitäten des Sommers und erklärten, warum bei der SGD nicht alles möglich ist.