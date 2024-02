Dynamos Wechselspiele in der Abwehr, darf auch Arslan ran?

Dresden - Die Sorgen in Dynamo Dresdens Defensive sind vor dem wichtigen Spiel am Sonnabend (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen noch einmal größer geworden. Markus Anfang (49) muss sogar improvisieren.

Vieles spricht dafür, dass Paul Will (24, l.) und Jakob Lewald (24, r.) in der Innenverteidigung spielen werden. © picture point/Sven Sonntag

Denn Lars Bünning (27), der zuletzt in Aue den verletzten Tobias Kraulich (24) ersetzt hat, fehlt gesperrt aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Kraulich fehlt aber ebenfalls noch.

"Tony Menzel ist krank, 'Kraule' wird aufgrund muskulärer Probleme auch nicht zur Verfügung stehen", begann Dynamos Coach seine Aufzählung. Sie werden neben den Langzeitverletzten Stefan Drljaca (24) und Kyrylo Melichenko (24) definitiv fehlen.



Auch Jonathan Meier (24) kann aufgrund von Problemen im Hüftbeuger wohl nicht spielen. "Da ist es mehr als fraglich, ob er uns zur Verfügung steht", gibt der 49-jährige Coach zu.

Aber er hofft noch auf die Rückkehr von Kevin Ehlers (23). "Da müssen wir schauen, in welcher Verfassung er ist und ob er uns 100 Prozent zur Verfügung steht."

Dass 'Ehle' nach wochenlanger Pause und nur mit Teilzeittraining in dieser Woche schon wieder von Beginn an in die Viererkette rückt, ist eher unwahrscheinlich.

"Aber wir werden schon eine Lösung finden. Wir haben schon den ein oder anderen, der das spielen kann. Das ist sicherlich nicht perfekt, aber da müssen sich die Jungs unterordnen und alles dafür tun, dass wir da gut spielen", so Anfang.