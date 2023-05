Dynamos Will zeigt sich zuversichtlich: "Vier Siege, dann wird's was!"

Paul Will (24) will am Sonnabend gegen 16 Uhr wieder so mit Kyu-Hyun Park (22, unten) auf dem Dresdner Rasen liegen und den nächsten Sieg bejubeln. Er würde Dynamo dem Aufstieg ein Stück näher bringen. © imago/Dennis Hetzschold

"Vier Siege, dann wird's was", ist sich Dresdens Mittelfeldmotor Paul Will (24) sicher. Er kennt das Gefühl, wurde 2020 Drittliga-Meister mit den kleinen Bayern, ein Jahr später mit der SGD.



Trotz seiner 24 Jahren hat er eine Menge Erfahrungen, wie solche Situationen zu meistern sind. Vor drei Monaten hatte kaum einer daran geglaubt, dass sich Dynamo noch einmal diese Ausgangslage erarbeiten wird.

Dresden steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg gegen den SVWW um Trainer Markus Kauczinski (53) wären die Schwarz-Gelben vorbei und auf Platz zwei.

"Wir gehen in das Spiel genauso wie in jedes andere. Für diese Partie gibt es genauso drei Punkte. Es nützt nichts, wenn wir das gewinnen und verlieren dann gegen die, die hinter uns stehen. Dann haben wir auch nichts gekonnt", so Will. "Es helfen nur Siege, so einfach ist die Rechnung."