Er kam, sah und fiel: Erfolgreiches Heimdebüt für Dynamos Cueto!

Dresden - Zwei Fakten stehen vor dem letzten Spieltag der Hinrunde fest: Regensburg ist Herbstmeister der 3. Liga und Dynamo geht definitiv auf einem direkten Aufstiegsplatz in die Winterpause.

"Das war quasi ein doppelter Doppelpass zwischen 'Zimme' und mir, dann trifft mich der Gegenspieler am Fuß. 'Kutsche' macht den Elfer super rein. Das war natürlich wichtig", so der gebürtige Kölner.

Der entscheidende Moment in der zweiten Hälfte begann in der 72. Minute. Da wurden Cueto und Tom Zimmerschied (25) eingewechselt. Beide wirbelten sofort los.

Sieben Punkte liegt Dresden nun vor Verl auf Rang drei. Das Wissen, zumindest auf Rang zwei in die Pause zu gehen, dürfte das Selbstvertrauen wieder steigern. Nach dem Sieg gegen gute Hachinger noch mehr.

Dass es so ist, lag auch mit an Lucas Cueto (27). Er kam, sah und fiel bzw. wurde gefoult. Er holte den Elfmeter heraus, den Stefan Kutschke (35) zum 2:1-Sieg gegen Unterhaching verwandelte.

Glückwünsche zu seiner Leistung gab es für Lucas Cueto (27) nach dem Spiel von Manuel Schäffler (34, r.). © Lutz Hentschel

"Drei Punkte sind immer gut und dann noch in Unterzahl, das hat man auch nicht oft. Das war eine gelungene Geschichte, auch für die Fans. So haben wir uns in dieser Atmosphäre mit einem Dreier verabschiedet, es hat alles gepasst", war Cueto erleichtert.



Für ihn selbst war es sein Debüt daheim. In Verl konnte er nach über viermonatiger Verletzungspause erstmals Drittliga-Minuten für Dynamo sammeln. Nun war es auch im eigenen Stadion so weit.

Was er kann, deutete er an. Er sammelte gleich seinen ersten Assist. "Für mich ist das etwas ganz Besonderes, ich konnte es bisher nur als Zuschauer erleben. Auf dem Platz das alles mitzuerleben, ist noch einmal ganz was anderes. Für mich persönlich war es sehr schön."

Noch ist der Sommer-Neuzugang vom Karlsruher SC nicht ganz bei 100 Prozent. Trainer Markus Anfang (49) erklärte aber bereits in der Vorwoche, dass die Spielanteile für Cueto jetzt immer größer werden. So richtig helfen soll er ab Januar, wenn der Auftakt ins neue Jahr vollzogen wird.

"Ich bin einfach froh, wieder auf dem Platz zu stehen, mitzuspielen und zu helfen. Das ist mir ganz gut gelungen. Ich freue mich auf alles, was noch kommt", so der 27-Jährige.