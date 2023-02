Erkältungswelle bei Dynamo Dresden: Nicht nur Markus Anfang hat es erwischt

Dresden - Nur ganz kurz währte die Sorge, bei Dynamo Dresden könnte Corona zurück sein, als Markus Anfang (48) das Podium bei der Pressekonferenz mit FFP-2-Maske betrat. Er gab schnelle Entwarnung: Der SGD-Coach ist nur erkältet, will seine Spieler aber nicht anstecken.

"Es hat sich leider bei uns durchgezogen. Die Spieler waren vor mir krank, das ist aber unwichtig. Es ist einfach nur blöd, dass wir jetzt krank sind, denn ich hätte gern beide dabei gehabt", so Anfang. "Manchmal ist es aber einfach so, es geht rum und dann bekommt man es mal."

"Es tut mir leid, dass meine Stimme so kratzig ist. Ich bin krank", eröffnete Anfang die Gesprächsrunde am heutigen Freitag vor dem Auswärtsspiel bei der SV Elversberg, nur um dann mit der Ausfallliste für Sonntag fortzufahren.

Am kommenden Sonntag wird die SGD voraussichtlich mit denselben elf Mann auflaufen wie auch schon am vergangenen Spieltag. © Lutz Hentschel

Nur für die Taktik-Besprechung war Dynamos Coach an diesem Freitag bei der Mannschaft. Nach der Pressekonferenz ging es direkt wieder heim ins Bett, damit am Sonntag in Elversberg auch die Stimme wieder zurück ist.

Definitiv noch nicht wieder beim Tabellenführer zurück werden aber die noch länger Verletzten Michael Akoto (25, Sehnenentzündung) und Paul Will (23, Sprunggelenksverletzung) sein. Auch Jongmin Seo (20) wird aufgrund eines Schlags auf den Fuß noch fehlen. Luca Herrmann (23, Knieverletzung) sowieso.

Sieht also so aus, dass die SGD im Saarland mit denselben elf Mann auftreten wird, die vergangenen Samstag gegen Köln einen Punkt geholt hatten - sofern alle gesund bleiben.