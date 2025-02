Ex-Dynamo-Coach Markus Anfang sieht nach Abpfiff Rot, der Grund ist kurios

In der Tat war das energische Zustürmen auf den Unparteiischen der Grund, warum der Jurist den Roten Karton auspackte. "Er hat mir bestätigt, dass ich überhaupt nichts Böses gesagt habe", so Anfang, der schließlich mit verschränkten Armen hinter dem Rücken vor dem Schiri stand.

Im Anschluss entschuldigte sich der Coach und konnte schon wieder scherzen. © IMAGO / Werner Schmitt

Der 50-Jährige, der jetzt am kommenden Wochenende beim Knaller-Spiel bei Hertha BSC nicht auf der Bank sitzen kann, entschuldigte sich.

"Das mit strammen Schritt auf den Platz gehen war zu energisch, so hat er mir das beschrieben. Da muss ich mich selbst hinterfragen, ob ich da gechillter auf den Platz gehen sollte, ruhiger, langsamer. Da waren vielleicht zu viele Emotionen mit der Art und Weise, wie ich dann auf den Platz gegangen bin", so Anfang, der anfügte: "Ich muss mich da an die eigene Nase packen, darf nach dem Spiel vielleicht gar nicht mehr auf den Platz gehen und versuchen, die Emotionen runterzuschrauben, was natürlich schwer ist, wenn Du kurz vor Schluss so ein Tor machst, das Spiel drehst und am Ende gewinnst."

Kurz vor Schluss hatte er sich bei dem Vierten Offiziellen beschwert, weil er ein nicht geahndetes Foul gesehen hatte. Anfang ärgerte sich, weil er seine Bank über die gesamte Spielzeit hätte beruhigen müssen.

Das wollte er Schwengers nach dem Spiel mitteilen. "Da hat er mir gesagt, dass er das leider nicht wusste", so der Coach. In Schutz nahm ihn Ex-Profi und Sky-Experte Torsten Mattuschka (44): "Ich finde es zu hart. Wenn das Spiel so endet, dann ist der Körper voller Adrenalin und Emotionen", zeigte er für Anfang Verständnis.

Eine Erkenntnis gewann der 50-Jährige bei all der Aufregung auch noch hinzu: "Ich wusste gar nicht mehr, dass ich noch so dynamisch gehen kann", scherzte er am Mikrofon.