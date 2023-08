Ex-Dynamo Knipping schlägt die alten Kollegen: "Es gibt keine Genugtuung"

Tim Knipping (30, M.) hat den Ex-Kollegen das Leben in Sandhausen schwer gemacht. © Dennis Hetzschold

TAG24: Tim, Sie hatten sich auf harte Duelle mit Stefan Kutschke gefreut. Wie war's?

Knipping: "Wir hatten nicht so viele Zweikämpfe, weil er im Zentrum gespielt hat, ich leicht links. Ich konnte nur von der Seite unterstützen, hatte aber genug eigene Zweikämpfe."

TAG24: Ihre Nebenmänner hatten ihn gut im Griff...

Knipping: "Er hatte nicht so viele Chancen, also bin ich ganz glücklich!"

TAG24: Verspüren Sie jetzt etwas Genugtuung?

Knipping: "Ach, was heißt das schon. Erst einmal bin ich glücklich, dass wir gewonnen haben, weil es sein sehr wichtiges Spiel war. Es gibt keine Genugtuung. Ich bin als Fan gegangen und wenn man heute wieder gesehen hat, was da im Fanblock los war - Freitagabend in Sandhausen so viele, das ist einzigartig. Jetzt haben wir gewonnen und ich hätte nichts dagegen, wenn wir am Ende beide oben stehen."