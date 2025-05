Zimmermann spricht Klartext: So soll Dynamos neuer Weg in der 2. Liga aussehen

Alles in Kürze

Finanzgeschäftsführer Stephan Zimmermann (38, r.) skizziert, wie sich Dynamo etablieren kann. © Lutz Hentschel

"Um Himmels willen, nein", sagt Zimmermann dazu. "Natürlich werden auch bei uns die Gehälter gegenüber der 3. Liga steigen, aber solche Summen sind mehr als nur Utopie. Wir können in dieser Beziehung mit Vereinen wie Hertha, Schalke oder auch Kaiserslautern nicht mithalten, wollen wir auch gar nicht."

Der 38-Jährige sieht Dynamo im untersten Drittel der Liga angesiedelt, nicht nur was die Gehälter betrifft.

Er verweist dabei auf andere Vereine, die auch nicht so viel zahlen können und wollen, trotzdem aber deutlich vor den genannten Klubs stehen. Die SV Elversberg zum Beispiel.

Hinter dem Verein steht zwar der große Pharmakonzern Ursapharm aus Saarbrücken mit Ex-Profi Frank Holzer (72) an der Spitze. Doch Geld zum Fenster hinaus schmeißt in dem 22.000-Einwohner-Ort keiner. Vom Etat her stand die SVS auf Platz 16 aller Zweitligisten.

"Elversberg ist mit einem guten Konzept, viel Ruhe, Kontinuität und strategisch tollen Entscheidungen Stück für Stück gewachsen", sagt Zimmermann.