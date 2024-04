Wechsel fix: Dynamo Dresden holt HSV-Talent Dennis Duah

Hamburg/Dresden - Der HSV ein großes Talent an Dynamo Dresden verloren: Die Sachsen haben zur kommenden Saison Abwehrspieler Dennis Duah (20) verpflichtet. Das gab der Klub am heutigen Freitag bekannt.

Dennis Duah trägt ab der kommenden Saison das schwarz-gelbe Trikot. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

BILD hatte zuvor berichtet, dass sich der Transfer bereits auf der Zielgeraden befinde und der Youngster am heutigen Tage seinen Medizincheck in Dresden absolviert habe.

Gut für Dynamo, schlecht für den HSV: Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im Sommer aus, dementsprechend ist Duah ablösefrei zu haben.

Seit 2019 ist der in Hagenow (Mecklenburg-Vorpommern) geborene Deutsch-Ghanaer bei den Hanseaten unter Vertrag, wo er sich zum Stammspieler in der U21 entwickelte. In der aktuellen Saison bestritt er 25 Spiele in der Regionalliga, davon 23 in der Startelf.

"Dennis besticht durch eine athletische und robuste Spielweise. Mit seiner Geschwindigkeit und körperlichen Zweikampfführung kann er unserer Defensive weitere Stabilität verleihen. Außerdem besitzt er mit 20 Jahren bereits ein hohes Maß an Spielerfahrung und weiß als Führungsspieler Verantwortung zu übernehmen", erklärte David Fischer, Geschäftsführer Kommunikation bei der SGD.



Fix ist der Transfer nun, bleibt nur noch die Frage, ob der Youngster nächste Saison zweit- oder drittklassig spielt.



Erstmeldung von 11.57 Uhr. Aktualisiert um 13.46 Uhr