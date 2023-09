Freie Tage wichtig für den Kopf: Die letzte Pause für Dynamo-Profis bis Weihnachten!

Dresden - Wenn die Dynamo -Profis am Montagmittag wieder ins Training einsteigen, dann wird durchgezogen bis kurz vor Weihnachten. Das letzte Punktspiel des Kalenderjahres ist am 19./20. Dezember, wenn Dresden zum Rückrunden-Auftakt nach Bielefeld muss. Das jetzt ist die letzte Pause.

SGD-Trainer Markus Anfang (49) kann sich ab Montag wieder auf dem Trainingsplatz austoben. Bis dahin ist Pause. © dpa/Sebastian Kahnert

Nach dem Test gegen Freital (6:0) am Donnerstag gab es von Trainer Markus Anfang (49) drei Tage frei.

"Das ist wichtig", so der 49-Jährige: "Die Jungs können auch vom Kopf her noch einmal abschalten. Wir haben danach schon ein straffes Programm, haben auch noch eine englische Woche Anfang Oktober. Das wird knackig werden", weiß Anfang.



Es sind schwere und auch richtungsweisende Begegnungen. Nach den kommenden fünf Spielen dürfte feststehen, ob sich Dynamo an der Spitze festbeißen konnte oder nicht.

Angefangen am kommenden Samstag in Lübeck. Dann folgt das Sachsenderby gegen Aue. In der englischen Woche geht es nach Essen (1. Oktober), das Heimspiel gegen Halle (4. Oktober) folgt, ehe es zu den Löwen nach München (7. Oktober) geht.

Problematisch: Wie schon im August sind es wieder zwei weite Auswärtsfahrten in sieben Tagen. "Ja, ist nicht so prickelnd, aber hilft nix. Ich habe ja schon gesagt, dass ich sehr gern Bus fahre", so Anfang mit einem Augenzwinkern.

"Ich bin froh, dass alle Verletzten nach und nach zurückkommen und wir alle zur Verfügung haben. Wir brauchen jeden einzelnen Spieler", so Anfang. Verzichten muss er nur auf Kyu-Hyun Park (22), der bei den Asian Games weilt.