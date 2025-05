Frisches Tattoo für drei Dynamo-Spieler: Dieser Aufstieg geht unter die Haut

Dresden - Dieser Aufstieg geht unter die Haut! Der 10. Mai 2025 - dieses Datum wird jedem Spieler von Dynamo Dresden , der diese Saison den Sprung von der Drittklassigkeit in die 2. Bundesliga mit der SGD geschafft hat, ins Gedächtnis gebrannt sein. Nur im Kopf? Das reichte Jakob Lemmer (25), Jonas Sterner (23) und Aljaz Casar (24) nicht!

Am Sonntag feierte Dynamo Dresden den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit einer Riesenparty am Terrassenufer. Wenige Tage später ging es für einige Spieler ins Tattoo-Studio. © Lutz Hentschel

Deshalb ließen sich die drei im Tattoo-Studio "Inklabs" in der Dresdner Neustadt das Datum jeweils auf dem Bein verewigen. Am Mittwoch entschlossen sie sich spontan zu der Aktion.

Als Erstes legte sich Sterner auf die Bank, er bekam das Datum plus sein Geburtsjahr über den linken Fuß tätowiert. Anschließend war Lemmer dran, der besonders aufgeregt war.

Denn für den Flügelflitzer ist es das erste Tattoo seines Lebens, vor dem ersten "Stich" bekam er Mut von seinen Kollegen zugesprochen. Am Ende war es gar nicht schlimm. "Es hat nicht wehgetan, also entspannt. Und freut mich jetzt", sagte er in der Instagram-Story von "Inklabs".

Sterner verriet, dass zwar nicht viel Überzeugungskraft nötig war, Lemmer zum Mitkommen zu bewegen, aber "ob es wirklich passieren wird", darüber herrschte wohl noch Uneinigkeit. Doch Lemmer biss auf die Zähne und zog die Aktion durch.