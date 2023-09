Früher kickten diese Spieler bei Dynamo, jetzt greifen sie nach Europas Sternen

Wieder Teamkollegen: Sascha Horvath (27, l.) und Moussa Koné (26) kicken inzwischen gemeinsam in Österreich für den LASK. (Archivfoto) © Lutz Hentschel

Immer noch ist Moussa Koné (26) der teuerste Neuzugang in der Vereinsgeschichte der Sportgemeinschaft. Satte 2,16 Millionen Euro flossen im Januar 2018 an den FC Zürich.

Die Investition hat sich nur mit Abstrichen gelohnt. In 62 Pflichtspielen steuerte der Angreifer zwar immerhin 23 Treffer sowie zehn Assists bei, sein volles Potenzial konnte der schnelle Stürmer allerdings nie wirklich abrufen. In Dresden hängt ihm eher der Ruf als hochveranlagter Stürmer an, der in Sachen Effizienz noch zulegen kann.

Das sollte sich auch nach seinem Abgang zu Olympique Nimes nicht ändern, wo er sich häufig mit der Rolle als Joker begnügen musste und den großen Durchbruch verpasste. Trotzdem darf er nun auf europäischer Ebene mitwirken.

Im Sommer wechselte er nämlich nach Oberösterreich zum LASK, der eine richtige Todesgruppe erwischt hat. Neben dem letztjährigen Überraschungsteam Royal Union Saint-Gilloise und dem französischen Vertreter FC Toulouse warten zum Start am heutigen Donnerstag (18.45 Uhr) gleich mal Jürgen Klopp (56) und sein FC Liverpool auf die Linzer.

Unterstützt wird Koné, der wie zuletzt wohl erstmal auf der Bank Platz nehmen wird, dabei von einem anderen Ex-Dynamo. Sascha Horvath (27) gehört seit seiner Ankunft beim LASK vor rund zwei Jahren zum festen Kaderkern und hat sich damit einen Stellenwert erspielt, zu dem es an der Elbe trotz vielversprechender Anlagen leider nie gereicht hat.