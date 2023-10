Führungstrio nun endlich komplett: So tickt Dynamos neuer Finanzchef

Stephan Zimmermann (36) legt als neuer Finanzgeschäftsführer seines Heimatvereins Dynamo Dresden los. © Lutz Hentschel

Mit Zimmermann, der zum 1. Oktober die Nachfolge von Jürgen Wehlend (57) angetreten hat, ist damit Dynamos neues Führungstrio komplett. Es soll den Drittligisten in ruhige Bundesliga-Fahrwasser führen.

"Wichtig ist uns allen, dass wir offen miteinander alle Themen besprechen, dass wir uns regelmäßig austauschen und als Gemeinschaft auftreten", erklärt der Neue und Jüngste des Führungstrios.

Der 36-Jährige hatte sich gegen 42 Bewerber auf die Stelle des Finanzchefs durchgesetzt. Neben seinen fachlichen Kompetenzen, die er zuletzt beim SV Wehen Wiesbaden unter Beweis gestellt hatte, soll auch seine Dynamo-DNA laut Aufsichtsrat Michael Ziegenbalg (37) eine wichtige Rolle gespielt haben.



Seit 17 Jahren ist Zimmermann Dynamo-Mitglied, in der vergangenen Woche hat er den Großteil der Mitarbeiter seines Heimatvereins kennengelernt und viele Gespräche auf der Geschäftsstelle geführt: "Es ist wichtig, in den Austausch zu kommen, zu wissen, was die Mitarbeiter bewegt. Sie sind das wichtigste Gut im Verein und haben eine Menge Erfahrungen gesammelt."