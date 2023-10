Gegen Halle in der Startelf? Er ist Dynamos effektivster Spieler!

Panagiotis Vlachodimos (31) ist derzeit Dynamos effektivster Spieler, einen Stammplatz hat er aber (noch) nicht. © SG Dynamo Dresden/Dennis Hetzschold

Fünf Partien, 70 Minuten Spielzeit, zwei Tore. Alle 35 Minuten macht er also eine Bude. In Essen schoss er zwar "nur" das 1:3, machte aber Werbung in eigener Sache.

Momentan hat ihm Tom Zimmerschied (25) den Rang auf der linken offensiven Seite der Dresdner abgelaufen. Rein vom Spielerischen her liegt Trainer Markus Anfang (49) damit auch richtig. "Zimme" wirbelt, sprintet, flankt, passt meist punktgenau. In der Vorbereitung von Möglichkeiten ist der Junge absolut top.

Aber auch bei den Rot-Weißen im Pott ließ er selbst gute Chancen leichtfertig liegen, nicht zum ersten Mal. Er ist noch ohne eigenen Treffer. Im Gegensatz zu "Pana".

Der 31-Jährige traf nach seiner Einwechslung zum 1:0 gegen Ingolstadt und nun als Joker erneut. "Ich hätte meinen Treffer lieber gegen einen Sieg eingetauscht", sagte Vlachodimos nach dem Spiel, in das er nach 82 Minuten gleich nach dem 0:2 hineinkam - für Zimmerschied.