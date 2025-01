Gut ist nur der Punkt! Dynamo-Coach Stamm: "Kann und darf nicht zufrieden sein"

Cottbus - 14:4-Torchancen und kein Sieger! Es war eine verkehrte Welt in Cottbus. Sonst sind es die Dynamos, die eine Vielzahl an Möglichkeiten haben, diesmal war es Energie, das immer wieder an Tim Schreiber und zweimal am Aluminium verzweifelte. Das 1:1 ist daher für die Schwarz-Gelben ein Punktgewinn in vielerlei Hinsicht.