Heiko Scholz: Für zehn Salamis zu Chemie, für eine Million D-Mark zu Dynamo

Dresden - In der Jugend ausgebildet bei Dynamo , als 16-Jähriger wegdelegiert, wie es damals so schön hieß, und mit 24 im Jahr 1990 für viel Geld zurückgeholt: Heiko Scholz (57) war 1990 der erste Millionentransfer, den Dresden tätigte.

Der schnelle, drahtige Heiko Scholz (57, l.) 1990 im Oberliga-Punktspiel gegen den FC Berlin. Nach der Saison qualifizierte sich Dynamo für die 1. Bundesliga. © imago/Werek

Zu klein und wohl als auch zu schwach wurde er damals in Dresden eingestuft. "Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ich wurde bei Dynamo ausgebildet, dann schickte mich der Verein weg, um mich später für viel Geld zurückzuholen", sagt der heutige Co-Trainer der SGD.

Damals war er stolz, seine Eltern in Görlitz nicht ganz so: "Die Leute dachten, Scholz junior hätte selbst diese eine Million kassiert", lacht er in seiner typischen Art.

Scholz ging als Jugendlicher zur ISG Hagenwerder, begann eine Ausbildung als Instandhaltungsmechaniker. Bei einem Hallenturnier in Görlitz wurde Chemie Leipzig auf ihn aufmerksam und holte ihn 1984.

"Meine Ausbildung habe ich noch fertig gemacht. Der Prüfer sagte mir: 'Du bist ein lieber Mensch, aber tue uns einen Gefallen und arbeite nie in diesem Beruf.'"