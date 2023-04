Herrmann erstmals wieder im Dynamo-Kader: "Es ist ein wunderbares Gefühl!"

Dresden - Beim 0:3 in Ingolstadt am 18. Dezember 2021 hat Luca Herrmann sein letztes Spiel für Dynamo gemacht. Damals in der 2. Liga, noch unter Alexander Schmidt (54). Danach fiel er aufgrund eines Knorpelschadens im Knie aus. Mehrere Operationen folgten. Jetzt ist er erstmals wieder im Kader. Vor dem Dynamo-Gastspiel am morgigen Samstag bei seinem Ex-Verein hat TAG24 mit dem 24-jährigen gebürtigen Freiburger gesprochen.

2021 fiel Luca Herrmann aufgrund eines Knorpelschadens im Knie aus. Nun ist er erstmals wieder im Kader! © Lutz Hentschel

TAG24: Luca, eine ganz einfache, banale Frage: Wie geht's Ihnen?



Herrmann: Sehr gut. Ich stehe mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz, ich kann Fußball spielen, habe Spaß. Es passt super. Alles ist natürlich schöner, als immer nur Reha.

TAG24: Sie sind noch jung. Wie haben Sie es geschafft, über so einen langen Zeitraum mental stark zu bleiben?

Herrmann: Das war nicht leicht. So eine Knorpel-Problematik ist nicht ohne. Es gab Phasen, da ging es mir gut. Dann gab es Phasen, da ging es nicht so gut. Da bin ich in ein Loch gefallen. Es war schon schwer, stabil zu bleiben und sich da wieder rauszuziehen. Es war meine erste große Verletzung und dann gleich so eine schwere. Aber ich habe daran geglaubt, dass die Zeiten wieder besser werden.

TAG24: Gab es von ärztlicher oder von Ihrer Seite irgendwann mal den Gedanken, einen Schlussstrich zu ziehen?

Herrmann: Nein, den gab es nie. Ich wusste, dass ich zurückkommen werde.

TAG24: Beschrieben Sie doch mal Ihre ersten Eindrücke, als Sie wieder Fußballschuhe anziehen und mit den Jungs trainieren konnten?

Herrmann: Surreal, echt. Ich konnte es gar nicht so richtig glauben. Es war ein wunderbares Gefühl, wieder das machen zu dürfen, was man liebt.

TAG24: War anfangs noch Angst da, dass alles hält?

Herrmann: Angst nicht. Es hat hier und da immer mal noch gezwickt. Das musste ich quasi raustrainieren. Jetzt, nach ein paar Wochen, fühle ich mich gut, kann alles mitmachen und gehe auch in die Zweikämpfe. Das Fußballspielen habe ich in all der Zeit nicht verlernt, konditionell habe ich schon noch ein paar Defizite. Aber die hole ich auf.