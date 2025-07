Karriere-Aus bei SGD-Kapitän Kutschke? Fußball war "nicht die Lebenserfüllung"

Dresden - Er spaltet die Gemüter - zumindest was seinen Mehrwert auf dem Feld betrifft. In der Kabine ist Dynamo Dresdens Kapitän Stefan Kutschke (36) jedoch unbestritten ein wichtiger Faktor - bestätigten zumindest zuletzt fast alle Neuzugänge.

Die Eistonne bot auch Stefan Kutschke nach harten Camp-Einheiten eine willkommene Abkühlung. © Picture Point/Gabor Krieg

Coach Thomas Stamm (42) ist von ihm noch immer überzeugt: "Stefan ist mental extrem wichtig für die Mannschaft, keine Frage. Wenn man die Leistungstests nimmt, ist er eher vorne mit dabei als hinten. Alter hat für mich wenig Aussagekraft. Es gibt Leute, die noch auf höchstem Level performen können", so der Schweizer.

"Der Stefan wird sehr wahrscheinlich keine 34 Spiele und 90 Minuten auf dem Platz stehen. Das ist allen klar, ihm auch. Trotzdem habe ich die Überzeugung, wenn es um den Fitnessstand geht, dass er das gehen kann. Top-Athlet, steht gut da. Er wird seinen Teil hundertprozentig, wie letztes Jahr auch, dazu beitragen. Er wird erfolgreich sein."

Dabei hat "der Stefan" in den vergangenen Jahren bereits mit seinem Karriere-Aus geliebäugelt. "Ja, ich habe häufig darüber nachgedacht", gesteht er. "Ich hatte sogar häufig den Gedanken, mit Fußball gar nichts mehr am Hut zu haben. Weil es vielleicht nicht die Lebenserfüllung war, wie ich es mir vorgestellt habe."

Kutschke polarisiert, macht ab und an auch negativ auf sich aufmerksam. Sportlich war er vorige Saison nur noch Joker - damit hat er sich aber abgefunden: "Ihr dürft mich gern an dem messen, wie meine Einstellung zu der Rollenverteilung ist. Mir ist wichtig, dass der Verein an oberster Stelle steht", so der Stürmer.

"Wenn man selbst zu der Einsicht gelangt, dass es nicht mehr reicht, braucht man es auch nicht zu erzwingen. Solange ich noch konkurrenzfähig bin, möchte ich noch zur Stange halten."